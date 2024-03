„Cíle jsou jasné. Chceme se zachránit. Naznačí hned začátek soutěže, mančafty, co jsou u sebe hrají spolu. Máme tam Rýmařov, Holici, Všechovice. Ukáže se, jak na tom budeme. Bude to zajímavé a jsem přesvědčený, že o sestup může bojovat i sedm týmů, protože je to tam našlapané,“ řekl jasně kouč Kostelce Lubomír Keluc.

K záchraně mají pomoci zkušení borci. Tím nejvíce zkušeným je brankář Michal Bárta, který si vyzkoušel také nejvyšší soutěž. Doplní ho obránce Popelka, který prošel Novými Sady, ve středu pole by měl operovat Lukáš Závodný a do ofenzivy pomoci Patrik Gábor z Hané Prostějov. Kromě nich by se k týmu měl připojit také Dvořák z Brodku. Naopak tým opustil pouze David Holub, který je hráčem Eskáčka a míří do Konice.

Trenér si od zkušených borců slibuje odstranění individuálních chyb, které jeho tým provázely celý podzim i zimní přípravu. „Pořád se opakují naivní chyby, které pramení ze špatné komunikace. Kluci jsou nezkušení, nezajišťují se a pak vznikají prostory a pozdní reakce, z čeho pramení standardky nebo inkasované góly. Proto jsme přivedli zkušenost a Bárta i Popelka na spoluhráče mluví hodně,“ říká Keluc.

Přípravu tým začal dobře, ale poslední tři duely s Medlovem, Bělotínem a Boskovicemi prohrál. „I když jsme prohráli, tak jsme si vytvářeli šance. Jsem rád, že jsme s těmito špičkovými týmy z krajského přeboru hráli. Zápasy nám ukázaly nedostatky a daly nám více, než kdybychom hráli proti třetiligovým mančaftů, kdy bychom jen bránili,“ hodnotil Keluc.

Tým tak ještě čeká na uzdravení brankáře Vítka. „Jinak tam jsou drobnější zranění, jejichž léčbu kluci dokončují. Také Konečný už trénuje naplno, což je další pozitivum, protože na začátku podzimu byl důležitým hráčem,“ prozradil Lubomír Keluc.

Ten by nechtěl na jaře hrát nějakého zanďoura. „Raději vyhraji 6:5, ale musíme ty šance dát,“ uzavřel v návaznosti na to, co jeho tým trápí.