V zimní přípravě pro něj šlo již o šestý zápas. Do té doby padl pouze na úvod se sedmnáctkou Sigmy, jinak porazil Konici, Břidličnou, Velké Losiny a remizoval s Rousínovem. To Medlov vyhrál v Holici nad tamním HFK a poradil si s Velkými Losinami.

Ve druhém poločase pak rozhodl o vítězství Medlova svojí druhou brankou v utkání Mikuta. „Chtěli jsme nadále hrát hodně vysoko a narušovat rozehrávku soupeře hned na jeho polovině, což se nám dařilo. Byli jsme v tlaku a přidali druhou branku. Líbilo se mi, že jsme nepropadli kondičně. Další konfrontace s divizním soupeřem pro nás byla velkým přínosem. I když nám chyběli nějací hráči, tak mělo utkání z naší strany dobré parametry hlavně v druhém poločase,“ pokračoval Nezval.

Zato jeho protějšek s výkonem svých svěřenců ve druhé půli spokojený vůbec nebyl. „Druhý poločas bych z naší strany ani nenazval fotbalem. Bylo to bez pohybu, nechtěli jsme si nic vytvořit. Byla to holomajzna, která se mi nelíbila, nic tam nebylo a zaslouženě jsme dostali branku a prohráli. Nechceme se takhle prezentovat a hrát tak nebudeme, pokud to kluci nepochopí, tak si sednou na lavičku nebo půjdou na hostování,“ zlobil se Keluc.

Také medlovský lodivod však našel na hře svého týmu nedostatky: „Máme zdvižený prst v pasážích po ztrátě míče. Přesto musím kluky pochválit za přístup a nasazení.“

Ligáč nebo nadějný mladík?

S Kostelcem původně zahájil přípravu brankář Michal Bárta, který má také ligové zkušenosti. Jenže následně druholigový Prostějov odvolal trenéra Pavla Zavadila i jeho realizační tým včetně trenéra brankářů Dušana Melichárka. Kormidla se ujal Radim Kučera a právě Michal Bárta byl jmenován koučem gólmanů. Místo Bárty tak nastoupil proti Medlovu v bráně mladý brankář patřící právě Eskáčku Ondřej Mikeš.

„Předvedl kvalitní výkon, byl jsem spokojený. Je to mladý kluk, který se bude rozvíjet. Podržel nás v některých věcech a budeme to řešit s Eskáčkem. Do středy se to rozlouskne, protože Bárta má podepsat smlouvu jako hráč a pokud ji podepíše, tak jsme domluveni, že Mikeš zůstane u nás a bude s Hradečným bojovat o pozici jedničky,“ nastínil Keluc, že by Bárta naplno zůstal v Prostějově.

Kromě toho řeší Kostelec také další posily. „Lukáš Závodný je pro nás důležitý ve středu pole. Dává hře řád a měl by nám obrovsky pomoci. Je zkušený stejně jako další posila Popelka. Chci také z I. B třídy Patrika Gábora, aby u nás byl. Je to šikovný kluk, kreativní, neustále se nabízí, chce hrát a takové hráče mám rád a chci s nimi pracovat,“ potvrdil Keluc.

Naopak někteří hráči z širokého kádru odejdou. „V týdnu bude první zužování o dva, tři hráče. Další týden po utkání v Bělotíně půjdou další tři, což znamená, že bychom měli mít devatenáct nebo dvacet hráčů plus dva gólmany a s tím počítáme do soutěže,“ dodal kouč.

V ní čeká Kostelec boj o setrvání v divizi. „Kluci ale mají na to, aby se porvali o střed tabulky divize. Pokud budou pracovat, tak půjdou nahoru. Medlov dává v kraji každému pět, šest branek a je jednoznačně dominantní. Bylo vidět, že divize je jinde a byl to bez problémů vyrovnaný zápas. Když si vzpomenu, tak nás minulou sezonu v kraji jednoznačně přehrál. Teď to tak nebylo, jdeme dobrou cestou,“ uzavřel Keluc.

FK Medlov - FC Kostelec na Hané 2:1 (1:1)

Branky: Mikuta 2 - Kořenovský.

Medlov: Kamisch - Habáň, Bartoněk, Srdýnko - Muzikant, J. Kasal, Vrba, Cikryt, Skřebský - Mikuta, Michalik. Střídali: Kuděla, Toman. Trenér: Bruno Nezval.

Kostelec: Mikeš- Fajstl, Popelka, Zbožínek, Procházka, Ondroušek, Kořenovský, Brhel, Gábor, Skalník, Holub. Střídali: Pavlíček, Lužný, Preisler, Hruban, Škrabal. Trenér: Lubomír Keluc.