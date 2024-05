Fotbalisty Kostelce na Hané čeká náročný konec nováčkovské sezony v divizi. Tři kola před koncem je ve skupině E po porážce na hřišti Baťova 0:1 předposlední.

Divize E: Kostelec na Hané - Skaštice (18.5.2024) | Foto: Deník/David Kubatík

Klíčový zápas čekal Kostelec na Hané. Baťov měl o tři body méně v boji o záchranu. Dlouho byl stav bezbrankový.

„Odehráli jsme stejný zápas jako ve Slavičíně. Herně jsme byli do šedesáté minuty lepší . Kosí nás, že nedáváme šance. Příležitosti měli Lužný, Preisler, Skalní a ve druhé půli byl nejblíže gólu Závodný. Potom se hra vyrovnala a soupeř začal zlobit,“ hodnotil trenér Kostelce na Hané Juraj Šulc.

V 77. minutě Baťov udeřil. „Přišel nákop do nastoupené obrany od jejich stopera. U praporku udělal soupeř kličku, dal míč pod sebe, Kopecký to uklidil. My už jsme nedokázali reagovat,“ popisoval Šulc.

Kostelec tak klesl na předposlední místo, kde má stejně bodů (27) jako HFK Olomouc či právě Baťov. Vzhledem k situaci v ostatních skupinách moravských divizí je zatím mimo sestupovou příčku, ale vyhráno ještě nemá.

Prostějov slaví záchranu. Na Žižkově vyhrál a zůstává ve druhé lize

„S odstupem dvou dní bych teď bral i bod, ale po utkání ne, protože soupeř byl k poražení a my jsme pro výhru dělali všechno. Jenže vždycky uděláme nějaké zbytečné individuální chyby, které by se nám neměly stávat,“ kroutil hlavou Šulc.

Navíc Kostelec má v závěru těžký los. Hraje proti třetím Kozlovicím, druhému Bzenci a mezitím v Novém Jičíně, který má na jaře zlepšenou formu.

„Nezbývá nám nic jiného než zmobilizovat veškeré síly a urvat body. Bude to těžké, mančafty jsou kvalitní. Musíme si šáhnout na dno,“ ví kouč.

Současně pak v týmu sledují také výsledky konkurentů také ve skupinách D a F. „Sledujeme to, ale není to tak podstatné jako naše výkony ač se nám nedá upřít snaha. Možná si ale občas vybereme daň z nezkušenosti,“ dodal.

Postřelmov ničí soupeře. Teď deklasoval Určice, hattrickem opět pomohl Nimrichtr

SK Baťov 1930 - FC Kostelec na Hané 1:0 (0:0)

Branka: 77. Kopecký.

Rozhodčí: Pavlas - Mayer, Vařacha. ŽK: Zapletal, Kašík - Konečný, Popelka, Zbožínek. Diváci: 120.

Kostelec: Hradečný - Konečný (85. Holub), Popelka, Zbožínek, Hruban (76. Grulich), Lužný (53. Fajstl), Preisler, Závodný, Skalník (76. Klimeš (85. Pavlíček)), Ondroušek, Škrabal. Trenér: Juraj Šulc.