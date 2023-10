Fotbalisté Kostelce nezvládli důležitý zápas s Baťovem. Zahazovali nemožné a soupeři svými chybami nabídli čtyři branky. K bodům jim tak nepomohla ani krásná branka Preislera a prohráli 1:4.

Divize E: Kostelec na Hané | Foto: Deník/David Kubatík

„Od první minuty se hrálo na jednu branku, na tu Baťova,“ řekl na úvod trenér Kostelce Lubomír Keluc.

Jenže v jedenácté minutě měl jeho tým aut u rohového praporku na útočné polovině, který soupeř odhlavičkoval a po brejku vstřelil z pětadvaceti metrů gól. „Trošku ožili, ale jen na deset minut,“ přiblížil Keluc.

A pak to přišlo, festival zahozených šancí domácích. „Nechápu to, zůstával nad tím rozum stát a co jsme nedali, nepochopil asi nikdo. Náš hráč šel z jedenáctky sám na brankáře, který stál na lajně, ale trefil ho. Pak mu to nahraje zpátky a my ho trefíme znovu… To musí dát i hráč přípravky. Následně ještě Baťov dvakrát vykopával a vyhlavičkovával míč z brankové čáry, jsme na malém vápně, na penaltě, ale nedáme nic,“ kroutil hlavou lodivod Kostelce.

„O poločase jsem klukům řekl, že pokud se něco nezmění, tak to prostřídám, aby tam přišlo něco živějšího. Byli jsme lepší,“ pokračoval.

Jenže sedm minut po změně stran schytal jeho tým druhý úder. „Náš obránce byl asi na pivu v kiosku… Soupeř pak naznačil stoperovi a navedl si ho, jak potřeboval, zasekl a uklidil to,“ popisoval Keluc.

Poté přišla nádhera v podání střídajícího Preislera, který z dálky přehodil brankáře, jenž stál na šestnáctce. „Bylo to asi z pětačtyřiceti metrů, trefil to pěkně,“ uznal Keluc.

Jenže to bylo, co se týče gólů, od jeho týmu vše. „Šli jsme třeba sami dva na gólmana. Místo, abychom to dohráli do prázdné, tak jsme přehazovali brankáře, který stál na malém vápně, takže jsme přehodili i bránu. Pak jsme se dostali do obrovského tlaku, měli několik rohů, ale už z toho žádná velká šance nebyla,“ říkal.

V samotném závěru navíc Kostelec ještě dvakrát inkasoval. „Je faul, my odcházíme zády k míči, soupeř si to rozehraje do kraje a dá gól. U posledního snad ani nebudu nic říkat. Prohrajeme souboj, šest hráčů je na přední tyči, které překopnou a borec to na malém vápně uklidí,“ přiblížil branky soupeře.

Po porážce navíc nováček divize E klesl na poslední místo tabulky. „Baťov byl herně nejhorší tým divize, ale my jsme dostali čtyři góly, aniž by si soupeř něco vytvořil. Darovali jsme mu je. Naopak nedáme jednoduché věci, takže si zasloužíme být poslední,“ říká jasně Keluc.

V posledních třech kolech podzimu čekají jeho tým venkovní zápasy u druhých Kozlovic a čtvrtého Bzence. Doma přivítá předposlední Nový Jičín, na který ztrácí bod.

„Pokud to takhle půjde dál, budeme poslední. Kluci si to musí srovnat v hlavách. Zatím to je o nekvalitě, nezvládají situace a takhle se hrát divize nedá. Můžeme si akorát říkat, jak jsme hráli hezky, ale na to se mužský fotbal nehraje. Můžete být dominantní, ale když takto darujete góly… Zbytečně jsme ztratili,“ uzavřel Keluc.

FC Kostelec na Hané - SK Baťov 1930 1:4 (0:1)

Branky: 63. Preisler - 11. a 52. Šiška, 84. a 87. Bršlica.

Rozhodčí: Smýkal - Vychodil, Dobiáš. ŽK: Pavlíček, Ondroušek. Diváci: 215.

Kostelec: Hradečný - Pavlíček (67. Brhel), Ondroušek, Grulich (58. Los), Zbožínek, Kořenovský (82. Lužný), Škrabal, Klimeš (58. Fajstl), De. Holub (58. Preisler), Skalník, Hruban. Trenér: Lubomír Keluc.