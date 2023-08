V rámci čtvrtého kola divize E přivítal nováček soutěže z Kostelce na Hané na svém hřišti celek Všechovic. A zápas to byl vyrovnaný a zajímavý. I přesto, že v jeho průběhu šli domácí fotbalisté hned třikrát vedení a vedli vlastně ještě v 80. minutě, nemají nakonec po divokém výsledku 3:4 ani bod.

Divize E: Kostelec na Hané - HFK Olomouc (19.8.2023) | Foto: Deník/David Kubatík

„Do zápasu jsme vstoupili mnohem lépe a vedení se ujali zaslouženě. Soupeř pak ale z ojedinělé akce po krásné akci srovnal. Pak se dlouho bojovalo mezi vápny a obě mužstva hrála s nasazením," začal své hodnocení kouč Kostelce Lubomír Keluc.

Domácí vstoupili do zápasu aktivněji a už ve dvanácté minutě otevřel skóre Michal Škrabal. Radost jim však vydržela pouhých šest minut, než vyrovnal hostující Michal Staněk. Přesto šli ale nakonec do šaten veselejší, jelikož ve 45. minutě jim vedení vrátil Adam Klimeš.

Těsné vedení domácích vydrželo až do 65. minuty, kdy znovu srovnal Adam Vahalík. Tím ale toto divoké střetnutí nekončilo, jelikož už za další dvě minuty kopali Kostelečtí penaltu a z ní je poslal potřetí v zápase do vedení Jan Skalník. V 80. minutě se pak pískalo i na straně druhé, čehož využil David Bezděk. Za další dvě minuty pak Všechovicím zařídil premiérové vedení teprve osmnáctiletý Tomáš Cubo. Tento náskok už hostům vydržel až do samotného konce, který opepřila ještě červená karta pro domácího Skalníka.

„Gól v poslední minutě poločasu nám pomohl a dobře jsme vstoupili i do druhé půle. Nedali jsme ale šance a soupeř po naší chybě srovnal.Nabídl nám ale hned nato penaltu a tu jsme využili. Penalta pro soupeře ale dle mého být neměla. A nejspíš asi rozhodla celé utkání, protože do té doby si hosté nic nevytvořili," pokračoval kostelecký lodivod.

Po zápase jsem kluky pochváli za to, jak to odmakali. Bohužel, fotbal je někdy takový," dodal pak na úplný závěr.

Díky této výhře mají Všechovičtí na svém kontě již pět bodů a poskočili na jedenácté místo tabulky, čímž přeskočili i svého soupeře, který se třemi bodíky zůstává třináctý.

FC Kostelec na Hané - TJ Tatran Všechovice 3:4 (2:1)

Branky: 12. Škrabal, 45. Klimeš, 67. Skalník (pen.) - 18. Staněk, 65. Vahalík, 80. Bezděk (pen.), 82. Cubo.

Rozhodčí: Doležal - Brázdil, Votava. ŽK: Hradečný, Konečný, Klimeš, Vítek, De. Holub - Kurfürst, Staněk, M. Lasovský, Vahalík. ČK: 90. Lužný (KNH). Diváci: 410.

Kostelec na Hané: Hradečný - Lužný, Konečný (84. Fajstl), Zbožínek, Klimeš (46. Skalník), Kořenovský (84. Pavlíček), Los (52. De. Holub), Ondroušek, Škrabal, Preisler, Brhel. Trenér: Lubomír Keluc.

Všechovice: Machalický - Kurfürst (67. Adamčík), Rolinc (46. L. Lasovský), Staněk, Nehyba (46. Cubo), Hoffmann (63. Kruse), Bezděk, Orava, Kuchař (15. Vahalík), M. Lasovský, Skácel. Trenér: Lubomír Kubica.