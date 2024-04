„Tento zápas rozhodly standardky. Prvních asi deset minut jsme se sice na hřišti hledali a měli problém se soupeřovou hrou, pak se to už ale zlepšilo a zbytek prvního poločasu byl vyrovnaný. Jen je škoda břevna těsně před poločasem. Mohli jsme jít do šaten ve vedení. Od druhé půle jsme už byli herně lepší. Vytvořili jsme si spoustu standardek, i tak jsme ale prohráli. Prostě jsme hráli, ale Holešov dával góly," mrzelo bezprostředně po finálním hvizdu rozhodčího Štipčáka tohoto 25letého středního záložníka, který do Kostelce zamířil před začátkem jara z Protivanova hrajícího I. A třídu.

Ten pak prokázal v zápase svůj um, když dal svému novému klubu v 83. minutě naději alespoň na bod. Snížil totiž na 2:3 nádhernou střelou zhruba z 35 metrů, když se gólman Šiška jen marně natahoval po břevně své svatyně.

Zdroj: Deník/David Kubatík

„Viděl jsem, že brankář stojí skoro na penaltě, a tak jsem ho zkusil přehodit. Abych se ale přiznal, tak nic takového na tréninku speciálně nezkouším. Byla to vlastně rada od trenéra, který nás upozorňoval na to, že ten gólman stojí často dost daleko, tak ať to zkusíme. No a padlo to tam. Škoda jen, že to nevedlo k bodům," popsal tuto zaznamenáníhodnou situaci, která znamenala už jeho druhou trefu v červeno-bílém dresu.