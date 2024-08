Je to dva roky, co slavil Kostelec na Hané historický postup do krajského přeboru. Hned v první sezoně pak bral druhé místo a vzhledem k rozšířování divizí na šestnáct účastníků přijal postup.

V uplynulé a premiérové sezoně v divizi pak hrál dlouho o udržení. Nakonec se záchrana povedla a Kostelec bral konečné deváté místo.

V letní pauze však přišly odchody hráčů, kteří byli v Kostelci na hostování z druholigového Prostějova, který si založil béčko. Skončili také například střelec Preisler, velká zimní posila Závodný či Brhel.

„Pro nás byla spolupráce s Eskáčkem zásadní. Čerpali jsme od nich hodně hráčů a nedokázali jsme je nahradit. Vyvinuli jsme maximální úsilí, abychom dokázali přivést hráče. Jenže jsme nechtěli jít proti filozofii klubu - nechtěli jsme hráče platit,“ popisoval sekretář klubu Lubomír Baláš.

Po historických sezonách útlum

Přitom v Kostelci dlouho uvažovali o tom, jestli se nepřihlásí do některé z nižších soutěží. „Bylo to dlouho na stole, ale věděli jsme, že v kraji některé hráče neudržíme. Sázeli jsme na to, že si kluci budou chtít divizi zahrát a třeba sleví ze svých platových požadavků. Jenže to tak nebylo, nebo je kluby nechtěly pustit,“ pokračoval Baláš. Klub uvedl, že skončilo 15 hráčů.

Klub měl přebrat jako trenér Petr Gottwald, nicméně do divize jej nepovede. „Máme hráče, kteří jsou v béčku, měli jsme také některé rozjednané, ale nebyli by to fotbalisté, na kterých bychom mohli stavět. Zkrátka bychom nebyli konkurenceschopní a kdybychom to hráli se srdcaři, kteří by dostávali, tak je otázka, jak dlouho by je to bavilo,“ popisoval sekretář.

Nyní tak čeká Kostelec pokuta v řádech několika desítek tisíc. „Přemýšleli jsme, že bychom zkusili pár kol odehrát, ale chtěli jsme být féroví a nenarušovat rozjetou soutěž, takže jsme to udělali ještě před jejím startem. Počítáme, že pokuta bude okolo sta tisíc,“ řekl Baláš, rozhodnutí o odhlášení padlo ve čtvrtek.

A co bude s hráči? „Pokračujeme normálně s béčkem. Někteří kluci už si našli angažmá. Ty, které jsme měli rozjednané, jsme většinou nedotáhli,“ sdělil.

Místo divize okres

V Kostelci se tak bude tuto sezonu hrát pouze okresní přebor, ve kterém nastupuje tamní béčko. Několik jeho hráčů odehrálo také předkolo Mol Cupu proti Čechovicím (2:5). „To nám ukázalo, že by byli konkurenceschopní v krajské soutěži, kterou si chceme vykopat. Budeme se chtít co nejdříve vrátit - už příští sezonu - tak uvidíme, jak to svaz vyhodnotí,“ prozradil s tím, že fotbal v Kostelci nekončí.

Otazník visí také nad trenérem Petrem Gottwaldem, který tým v letní pauze převzal. „Musí to také vstřebat. Byli jsme však v denním kontaktu a bavili jsme se, že začneme chystat tým na příští ročník, kde bychom rádi hráli krajskou soutěž,“ uzavřel Baláš.