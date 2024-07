„Dokázali jsme dostat dva manšafty pod sebe, takže je to z naší strany dost smolné. Jako tragédii jsme to ale nebrali. Celé jaro jsme se totiž potýkali s marodkou, vypadli nám klíčoví hráči a museli jsme to lepit dorostenci a borci z béčka. V Určicích je ale mladý kádr, za rok se to tam doplní a opravdu nemám strach, že by se tam hrál špatný fotbal," popisuje Petr Gottwald minulou sestupovou sezonu.

„Příjemně mě pak překvapili dorostenci Petýrek, Vaverka, Jeglík a další, kteří se v budoucnu stoprocentně neztratí. Musí se s tím mužským fotbalem samozřejmě ještě popasovat, ale podle mě na to určitě mají," dodal.

Už jsem to ani nečekal

Po sezoně dal ale Určicím po necelých třech letech na jejich lavičce sbohem a vydal se o další stupeň, nyní už vlastně dva stupně, vzhůru do divizního Kostelce na Hané. Ten při své premiéře ve čtvrté nejvyšší soutěži skončil na devátém místě, vyloženě až do posledních kol se však v extrémně vyrovnané tabulce musel klepat o záchranu.

„Už jsem ani nečekal, že bych měl jít někam jinam. Den před posledním utkáním mě ale Kostelec poprosil o schůzku. V neděli jsme si pak sedli a většina z mých otázek směřovala ke kádru. Věděl jsem totiž, že spousta kluků odchází buď do jiných klubů, do Rakouska, anebo se vrací z hostování do nového béčka Prostějova," přiblížil a doplnil: „Vedení Určic moc nadšené nebylo, ale takový je prostě fotbalový život. Teď jsou tady noví hráči, které budu chtít zase něco nového naučit, protože divize už je náročná soutěž. Těším se na to."