K úvodnímu tréninku se tedy nováček a zároveň i třináctý celek tabulky divize E, který z patnácti zápasů pětkrát vyhrál a desetkrát prohrál, sejde již zítra, tedy v pátek 12. ledna. Jak bude jeho příprava vypadat? „Bude rozsekaná do dvou čtyřtýdenních bloků. První bude zaměřen na fyzickou a silovou část a ten druhý, když už budeme mít hotový kádr, pak pojme rychlostní, technickou a taktickou složku. Mezi 31. lednem a 4. únorem pojedeme i na soustředění do Rapotína. Těsně před odjezdem tam odehrajeme i přátelák proti Velkým Losinám," nastiňuje Keluc.

Jinak má ale pro kostelecké fanoušky dobrou zprávu. Až na pár výjimek by totiž měl být celý jeho tým zdravotně v pořádku. „Lehce zraněný je jen Honza Skalník, který má lehce natáhnutý stehenní sval. Říkal jsem mu, že dokud nebude úplně zdráv, tak v tomto počasí nemá cenu cokoli pokoušet. Příprava bude dlouhá, tak do ní prostě naskočí později. Dlouhodobě zraněný je pak jenom brankář Honza Vítek, který je po operaci klíční kosti a i vzhledem k jeho věku bude rekonvalescence delší," popisuje.

„Přestávka byla opravdu dlouhá, ale to už holt k zimě patří. Na kluky se těším, nevím ale, zda se oni těší na trénink. Dostali totiž individuální běžecké plány, ale bohužel, přijde mi, že v dnešní době by někteří raději běhali přes telefon. Nevím tedy, jestli to plnili. Myslím si ale, že se to prokáže během prvního týdne. Pokud to splnila alespoň větší polovina z nich, budu rád. Spíše si ale myslím, že to bude tak fifty-fifty," začal trenér Lubomír Keluc poměrně kriticky.

Na podzim Kostelečtí hodně často naráželi na limity svého mládí, když ztráceli zápasy kvůli zbytečným a laciným chybám. To by se teď ale mělo s příchodem několika zkušených borců trochu změnit.

„Řešíme post brankáře, kde by měl přijít bývalý gólman Prostějova a kdysi i Sigmy Michal Bárta, na stopera přivedeme Martina Popelku z Nových Sadů a jednáme i s Lukášem Závodným, který hrával dlouho špičku krajského přeboru za Boskovice. Celkově máme vyhlédnuto šest hráčů, z nichž by nás měli posílit tři, maximálně čtyři," popisuje.

„Hráče, kteří nemají na divizi, bychom pak chtěli využít v našem béčku, které vede okresní přebor bez jediné porážky a jede na postup," dodal ještě.

Zkvalitnění hry a změna stylu

Změny v hráčském kádru ale nejsou jedinými novinkami, na které se mohou fotbaloví fandové z městečka na Prostějovsku čítajícího necelé tři tisíce obyvatel těšit. Kouč Keluc by totiž rád týmu vtiskl i jiný, atraktivnější styl hry.

„Tím, že nejsme zrovna playmakeři a spíše čekáme na chybu soupeře, se chceme zaměřit na to, abychom po zisku míče byli schopni ty situace kvalitně dohrávat. To znamená umět podržet balon, zbytečně ho neztráceli a dokázali si na sebe vynutit fauly. Chtěl bych ale, aby se i toto začalo pomalu měnit a my začali být v utkáních trochu dominantnější," říká.

Krajský přebor by nám už nic nedal

Svou premiérovou sezonu v divizi odstartoval Kostelec parádně, když doma rozbil Rýmařov 4:1. Pak ale přišla šestizápasová šňůra proher, která tým shodila až na předposlední místo. Pak ale přišlo lehčí zvednutí a v posledních osmi střetnutích slavili výhru hned čtyřikrát.

Ta nejsenzačnější se udála ve třináctém kole, když dokázali zvítězit poměrem 2:0 na půdě druhého celku tabulky z Kozlovic. To všechno tedy nasvědčuje tomu, že nějaká kvalita v týmu skutečně je a je jen třeba s ní správně pracovat. Toho všeho si je kouč Keluc vědom a pevně proto věří, že se záchrana v soutěži podaří.

„Byl bych za to rád. A za rok, až budeme zase zkušenější, pak zkusíme svůj výsledek ještě vylepšit. Divize je pro kluky velice přínosná, hlavně co se týče jejich výkonnostního růstu. Jít o patro níž by byla obrovská škoda, protože krajský přebor už nám nic dát nemůže," vysvětluje.

„Hodně se ukáže hlavně v prvních pěti kolech, kde nás čekají manšafty, které jsou nám v tabulce blízko. Pokud s nimi ty body získáme, tak by se to už mělo odvíjet dobrou cestou. Rádi bychom se pohybovali někde okolo desátého místa. Nebude to ale nic jednoduchého, protože, dle mého názoru, bude o udržení bojovat takových osm mužstev," uzavřel Lubomír Keluc.