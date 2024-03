„Zápas se nám opravdu povedl. Hráli jsme jej s těžkým soupeřem, který byl sice tabulkově pod námi, ale herně předvedl obrovskou kvalitu. Zvláště v prvním poločase nás hodně přehrával a posílal kvalitní míče za obranu, se kterými jsme měli celkem velké problémy," popisoval 34letý gólman, který si ve své kariéře na sebe oblékl barvy prvoligových klubů, jako je Sigma Olomouc, Baník Ostrava, Příbram, České Budějovice, Jablonec či druholigový Prostějov, kde svou profesionální kariéru také ukončil.

„Naštěstí jsme to ale přežili a od druhého poločasu změnili rozestavení a systém naší hry. Díky tomu jsme už Holici do ničeho, až na pár nebezpečných centrů, nepustili," dodal ještě.

Sledoval jsem jeho pohyb…

Největší test v zápase pak podstoupil v průběhu 23. minuty, kdy proti jeho brance nařídil sudí Votava, pro hodně přihlížejících spíše sporný, pokutový kop, k jehož exekuci se postavil 23letý Vojtěch Novotný. Bárta však zachoval chladnou hlavu, s přehledem vystihl směr míče a pak už se mohl radovat v objetí svých spoluhráčů.

„Snažil jsem se do poslední chvíle dívat na hráčův pohyb a podle toho jsem i odhadl stranu. A povedlo se to, za což jsem opravdu šťastný. A jestli penalta měla být? Ani nevím. Do poslední chvíle jsem sledoval útočníka a míč. Souboj se tam ale nějaký udál, došlo k pádu a rozhodčí to prostě pískl. A tak ji měli," vyjádřil se k situaci, ze které vyšel jako absolutní vítěz.

Mimo to ale, zejména v prvním poločase, musel čelit dalším útokům, které opravdu nepatřily do kategorie snadných. Mnohdy se holičtí borci na něj řítili i sami a kostelecké čisté konto, které pak vydrželo až do samotného závěru, se doslova otřásalo v základech.