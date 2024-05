Fotbalisté Kostelce na Hané se konečně dočkali. Po pěti prohrách v řadě totiž na svém domácím trávníku dokázali v rámci 24. kola divize E porazit favorizované Nové Sady a věnovat tak vítěznou premiéru svému novému trenérovi Juraji Šulcovi. Vítězný gól na 1:0, na který pak ještě navázal Lukáš Závodný, vstřelil na začátku druhého poločasu David Preisler.

„Chtěli jsme samozřejmě nedostat gól a čekat na své šance, zejména v podobě brejkových situací. To se nám více-méně dařilo. Sady v podstatě dokázaly hrát jenom po naše vápno a do nějakých větších šancí se nedostávaly. Nám se pak ty naše příležitosti podařilo proměnit a z tohoto pohledu si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě," říkal bezprostředně po konci zápasu tento 29letý borec, který si v něm připsal už svůj sedmý gól v probíhající sezoně.

A ten byl také rovnou vítězný. Pět minut po změně stran si totiž převzal míč po dlouhém nákopu, načež dokázal utéct novosadským obráncům a zkušeného gólmana Zdeňka Kofroně překonat efektním a hlavně i efektivním lobem. Celkově se pak ale tento borec snažil k celé situaci přistupovat spíše skromně. „Ono se to prostě v té situaci nabízelo. Že bych ale takovýto způsob zakončení nějak speciálně trénoval? To určitě ne. Jsem ale samozřejmě rád, že mi to vyšlo," usmíval se.

Tento zápas byl pro Kostelec nejen klíčový v tom smyslu, že potřeboval už po pěti prohrách v řadě konečně bodovat, a to nejlépe naplno. Čekalo se totiž i na to, jak červeno-bílí zaberou pod novým trenérem Jurajem Šulcem, který na jejich lavičce čerstvě nahradil dosavadního lodivoda Lubomíra Keluce.

Ten si tak připsal vítěznou premiéru a na jeho nových svěřencích byla oproti předchozím utkáním vidět větší pohoda a také chuť do hry. „Nový kouč určitě do kabiny přinesl nový impuls, který jsme v těch minulých zápasech stoprocentně postrádali. Žádný nový a převratný způsob tréninků se ale rozhodně nekonal," odpovídal Preisler zamyšleně, ale spíše opatrně.

„Je třeba si uvědomit, že jsme nebyli vůbec v jednoduché situaci. I proto, že se na nás ty celky zdola začínaly už dost nebezpečně dotahovat. Tyto tři body jsou tak pro nás nesmírně důležité a věřím, že celkově toto vítězství pro nás bude velice důležité. Doufám v to tedy alespoň," dodal.

Ani Nové Sady, ač jejich výchozí pozice byla rozhodně lepší než ta kostelecká, nebyly před začátkem zápasu v úplně nejlepší formě. A to platí i pro příštího soupeře Šulcových svěřenců, kterým bude v neděli tým Slavičína.

Ten je sice totiž v tabulce sedmý s 36 body a jen dvoubodovou ztrátou na pátý Holešov, táhne si však s sebou tři prohry v řadě (naposledy 0:5 ve Vsetíně) a pouhých pět uhraných bodů z posledních šesti zápasů. Nastartovaným Kostelečákům se tedy otevírá šance na další body a možná i vítězství.

„Hrát se dá určitě s každým. Na podzim jsme Slavičín navíc doma porazili a nedávno na jeho hřišti vyhrál dokonce i Rýmařov. Rozhodně tam tedy nejedeme prohrát ani teď. A to říkám s plnou vážností a respektem k síle soupeře," uzavřel David Preisler.