O den později jeho tým padl se sedmnáctkou Sigmy 0:2. „První poločas se hrálo od vápna k vápnu, byla tam nekvalita. Druhou půli jsme dostali branky po individuálních chybách. Zkoušeli jsme hráče, nebyly tam proto automatismy a zápas splnil účel, že jsme si zaběhali. Měl jsme být ale dominantnější a zvládnout to zkušeností,“ hodnotil.

Následně najel tým na program, kdy bude třikrát týdně trénovat, jednou z toho v hale. K dispozici má kouč celkově 27 hráčů. Mezi nové tváře patří brankář Michal Bárta, který odchytal 35 utkání v nejvyšší soutěži za Jablonec či Baník Ostrava. Čtyřiatřicetiletý brankář prošel také Sigmou Olomouc či Prostějovem. Další posilou by měl být Martin Popelka z Nových Sadů.

Ostatní noví hráči jsou v klubu na testech. Jedná se o Lukáše Závodného, který prošel Blanskem či Boskovicemi a také Patrika Gábora, který je druhým nejlepším střelcem v I. B třídě. Za Hanou Prostějov nastřílel 16 branek a na vedoucího Martina Thomase ztrácí jediný zásah.

„Je živý a mohl by nám pomoci,“ myslí si Keluc. Dokonce se dvakrát prosadil při výhře 5:0 ve víkendovém přípravném utkání proti Konici, které Kostelec vyhrál 5:0. Kromě zmíněných hráčů testuje Kostelec ještě tři mladé fotbalisty z 1. SK Prostějov. „Asi čtyři z výše jmenovaných by u nás měli zůstat. Sedneme si ale až po soustředění a zhodnotíme si, jestli má pro obě strany smysl ve spolupráci pokračovat,“ sdělil Keluc.

Na soustředění by měl jeho tým odjet ve středu 31. ledna a v Rapotíně zůstane až do neděle 4. února. „Věřím, že do té doby se dají někteří kluci dohromady. Nyní máme asi sedm zraněných, jsou to natažené svaly a výrony kotníků. Byly teď extrémní zimy. Na soustředění uzavřeme fyzický a silový blok a budeme se věnovat technické a taktické stránce,“ nastínil kouč.

Po soustředění by se také mělo rozhodnout, zda z kádru někdo odejde. „Odchod nemáme žádný. Béčko je první v okrese a jsou tam ambice postoupit. Nikde ale není napsané, že opravdu nikdo neodejde, také to budeme řešit po soustředění,“ uzavřel Lubomír Keluc.