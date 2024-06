Fotbalisté Kostelce na Hané se v nováčkovské sezoně v divizi zachránili. Definitivum na udržení se dali páteční výhrou v Novém Jičíně.

Divize E: Kostelec na Hané

Jediná branka Dominika Hrubana z 58. minuty stačila, aby Kostelec na Hané zvítězil v Novém Jičíně. Před utkáním mu stačil bod, aby oslavil záchranu. K tomu Kostelci nahrála také červená karta z 50. minuty, kdy Korytář fauloval unikajícího Škrabala.

„Věděli jsme, že potřebujeme uhrát bod, změnili jsme rozestavení, snažili jsme se na ně vletět. Měli jsme tlak, ale otřepali se z toho a bylo to vyrovnané. Oba týmy měly v prvním poločase dvě tutovky. Pak vyloučení hru ovlivnilo, nebláznili jsme, hráli jsme svoji hru. Chvíli nato dali gól, po standardce ze čtyřiceti metrů, kdy to jejich obránce špatně vyhodnotil a Hruban to z voleje napálil do šibenice. Pak jsme si to pohlídali zkušeně. Domácí neměli už nic, ale bylo to také tím, že hráli v oslabení. My jsme zvládli druhou půlku v defenzivě dobře,“ hodnotil trenér Kostelce Juraj Šulc.

Negativem bylo pouze zranění Karla Fajstla. Nicméně Kostelec splnil cíl. „Dostal jsem jasný úkol zachránit soutěž, tím se kruh uzavřel,“ dodal Šulc, který v průběhu jara nahradil na lavičce Lubomíra Keluce. Zda však na v pozici hlavního kouče zůstane, není jisté.

„Je to otevřené,“ řekl jen. Nyní si však užívá pocit splněného úkolu. „Kluci možná někam pokračovali a slavili. Spíše to ale necháme až na závěrečnou. Já jsem ale jel akorát domů a dal si kafe. Spadlo to ze mě,“ prozradil.

Ve fotbalovém prostředí se také objevily spekulace, že Kostelec by i přes záchranu nemusel v divizi v následující sezoně pokračovat. Jak to všechno bude, se však uvidí. „Je to otázka spíše na vedení, ale co slýchám, tak se na devadesát procent pokračovat v divizi bude,“ sdělil Šulc. Je však zřejmé, že se v klubu tato otázka řeší.

Nyní však tým čeká ještě poslední utkání sezony, kdy doma přivítá v sobotu Bzenec.

Nový Jičín - FC Kostelec na Hané 0:1 (0:0)

Branka: 58. Hruban.

Rozhodčí: Smýkal - Pavlica, Poláček. ŽK: Janovský - Baláš, Škrabal, Ondroušek, Závodný, Fajstl. Diváci: 110.

Kostelec: Bárta - Popelka, Zbožínek, Hruban (79. Grulich), Lužný (90+4. Procházka), Preisler, Fajstl (88. Holoubek), Závodný, Ondroušek, Škrabal, Pavlíček. Trenér: Juraj Šulc.