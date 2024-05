Fotbalisté Kostelce na Hané nestačili v divizi E na Slavičín. Na jeho hřišti prohráli 0:3 a druhou výhru pod trenérem Jurajem Šulcem nepřidali.

Divize E: Kostelec na Hané | Foto: Deník/David Kubatík

Bez brankářské jedničky Michala Bártu, který odjel jako trenér brankářů s druholigovým Prostějovem k utkání na Dukle, se musel obejít v nedělním dopoledním utkání Kostelec. Poprvé na jaře tak dostal příležitost Marek Hradečný.

Hradečný v jarní premiéře

„Věděli jsme o tom celý týden a chystal se. Samozřejmě je to ztráta, protože Michal je bývalý ligový gólman a má zkušenosti. Marek to to ale zvládl dobře. Měl tam těžké situace, které vyřešil,“ hodnotil kouč nováčka Juraj Šulc.

Slavičín měl za sebou sérii tří porážek a dobře nezačal ani tentokrát. „Měli jsme v desáté minutě vést 2:0. Měli jsme solidní šance, ale neproměnili jsme je,“ litoval Šulc, který nahradil na lavičce Kostelce Lubomíra Keluce.

Po půl hodině pak Slavičín udeřil a šel do vedení. „O poločase jsme reagovali a dali tam ofenzivní hráče. Patnáct minut jsme byli v tlaku, ale nelepilo nám to v útoku,“ popisoval Šulc.

Druhý gól rozhodl

Místo vyrovnání tak přišla druhá trefa domácích a bylo rozhodnuto. „Náš gól visel na vlásku, bohužel jsme inkasovali a druhý gól zápas zlomil, už jsme nedokázali reagovat,“ říkal kouč.

Slavičín přidal ještě v samotném závěru třetí branku. „Slavičín si to už zkušeně pohlídal a ač měl za sebou výsledkovou krizi, tak ví, jak má hrát. Góly jsme dostali po chybkách, ale hráčům se snaha nedá upřít,“ hodnotil Šulc.

Záchrana není ještě jistá

Jeho tým tak zůstává mimo sestupové pozice, velký náskok na červené pásmo ale nemá. Už další týden jej navíc čeká důležitý zápas proti Skašticím, které jsou těsně za ním.

„Jeli jsme do Slavičína minimálně pro bod, nepodařilo se. Čeká nás doma důležitý zápas se Skašticemi. Spodek je neskutečně vyrovnaný a bude záležet na každém bodu. Musíme se dívat vždy na nejbližší zápas. Děláme vše pro to, abychom divizní příslušnost udrželi,“ uzavřel Šulc.

FC TVD Slavičín - FC Kostelec na Hané 3:0 (1:0)

Branky: 30. Školník, 69. Juřica, 87. Naňák.

Rozhodčí: Svoboda - Vlk, Zelený. ŽK: Konečný, Ondroušek. Diváci: 140.

Kostelec: Hradečný - Konečný, Popelka, Zbožínek, Kořenovský (46. Hruban), Preisler (78. Procházka), Fajstl (63. Grulich), Závodný, Skalník (78. Holub), Ondroušek, Škrabal (46. Lužný). Trenér: Juraj Šulc.