„Diskuze probíhá pořád a opakuje se. Je to na delší dobu. Očekáváme od FAČRu nějakou dlouhodobou koncepci. Točí se to pořád dokola a vrací ke stejnému bodu. Není tam jasné finální východisko, ve které jsme doufali,“ říká předseda 1. HFK Olomouc Miloslav Šmída.

Jeho klub však zastává jasný názor - ponechat tři divize. „Je to ozkoušený systém, který už má nějakou historii. Je použitelný a funkční. Tři soutěže jsou na této úrovni zřejmě ideální,“ dodává Šmída.

Ať jsou klidně dvě divize, říká šumperský Šabo. Klub chce uvažovat o MSFL

A jaký je důvod? Asi jako u většiny týmů - případné zvýšení nákladů na cestování. „Ty by šly radikálně nahoru. Je to důležitý aspekt a už teď, když se bavíme s okolními kluby, tak je cestování výraznou položkou v rozpočtu klubů. Vzhledem k nárůstům nákladů ze všech stran - personální, cestování, energie… Pokud budeme chtít, aby do toho kluby pumpovaly více peněz, musíme jim říct, kde je mají sehnat. Málokterý divizní klub má tak silného sponzora, aby to dával ze soukromých zdrojů. Většina je odkázaná na běžný způsob podpory, město, kraj, FAČR nebo Národní agenturu pro sport. Všechny tyhle zdroje rok od roku klesají, kdežto náklady stoupají,“ vypočítává předseda.

U HFK se ale nejedná pouze o tyto důvody. V polovině této sezony se pohybuje na poslední místě divize E. A kdo si dá dvě a dvě dohromady, je zřejmé, že v případě zeštíhlení by stejný kádr čekala v následujících ročnících hodně náročná cesta za záchranou. „Je to logický argument, proč jsme pro zachování, abychom zůstali v divizi,“ potvrdil Šmída.

Tomu se však na druhou stranu příliš nepozdává rozšíření tří skupin na šestnáct mančaftů. „Dorážíme na to, aby nedošlo ke snížení kvality. Nejsem si jistý, jestli týmy z krajského přeboru budou mít vůbec chuť, finance a možnosti odehrát divizi kvalitně. Narážíme na představy ohledně zázemí, stadionu a podobně. Už teď tam jsou diametrální rozdíly mezi zázemím jednotlivých týmů. Nevím, jestli rozšiřování je správným krokem. Na některých zápasech se už teď potkáme s vyloženě vesnickými podmínkami. Připadá mi, že divize je přechodovým článkem mezi ryze amatérským sportem a tím poloprofesionálním,“ podává svůj pohled.

Nabízí se tak otázka, zda by tenhle problém nevyřešilo spíše zeštíhlení na ony dvě skupiny. Ani to si ale Miloslav Šmída nemyslí. „Některé týmy hrají velice kvalitní fotbal v ryze venkovských podmínkách, nemají to zázemí a pohybují se nahoře. My naopak máme stadion s druholigovými podmínkami a potácíme se na dně tabulky,“ uznal.

A ani zvýšení sportovní kvality jej nepřimělo, aby byl pro dvě divize. „Kvalita by byla logicky vyšší, je možná zajímavá pro diváka, ale klubům následně nic nepřinese. Nepřijdou žádné vstupní příjmy, nedá se mluvit o radikálním nárůstu návštěvnosti. Navíc prodej vstupenek je zanedbatelným příjmem,“ dívá se na situaci ekonomicky.