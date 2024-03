„Příprava byla dlouhá a na ten první zápas jsme se velice těšili. Bylo to těžké, protože jsme hráli na dost kluzkém povrchu. My jsme se s tím ale popasovali dobře a bereme díky tomu jasnou výhru," těšilo jen pár okamžiků po finálním hvizdu rozhodčího Brázdila kozlovického hrdinu, podle kterého ani nepanovaly v kabině žádné obavy z toho, že by soupeři mohlo pomoci, že už má na jaře jeden zápas za sebou. „V zimě jsme pracovali opravdu tvrdě a věřili jsme, že se to projeví. A projevilo," liboval si.

Vyhlídal se v zápase samotném trefil za záda gólmana Davida Kopřivy hned dvakrát. Nejprve si v 31. minutě naběhl hlavou na centr od rohového praporku a v poslední minutě první půle se prosadil taktéž po rohu, tentokrát si však míč zpracoval levou nohou a namířil přesně ke vzdálenější tyči. „Moje pocity jsou teď velice dobré. Ale nejen z těch gólů. Jsem šťastný i proto, že jsem konečně nastoupil na pravou zálohu, na které se mi hraje lépe," říká borec, který se v tomto ročníku trefil do sítí svých soupeřů již pětkrát.

Už jen patnáct!

S tím ale zase tak spokojený být nemůže. V jednom z předsezonních rozhovorů totiž tvrdil, že by branek chtěl nastřílet alespoň dvacet. „Doufám, že jsem dneškem tu střeleckou smůlu konečně protrhnul. V šatně si ze mě už dělali spoluhráči legraci. Už jich mám ale pět, takže ještě patnáct a bude to," směje se.