Trenér HFK Olomouc Vlastimil ZemanZdroj: 1. HFK Olomouc

„Měli jsme na něj ze Sigmy kladné reference. Měli jsme několik možností, ale kouč Zeman je kvalifikovaný a má vizi. Zatím máme pocit, že přináší to, co jsme si představovali,“ říká předseda Miloslav Šmída.

Nový kouč již nebude moci využít služeb brankářské jedničky Marka Machalického, který zamířil ke konkurentovi ze Všechovic. Dalšího souseda v tabulce Šumperk posílil Petr Nováček.

Naopak nově v Holici přivítali gólmana Vojtěcha Nakládala, který v minulosti působil v Uničově, Litovli či naposledy v Konici. Doplní jej záložník Michal Mádr z Brodku u Přerova, nigerijský útočník Bassey Idongesit a z Lutína se vrátil Josef Komani.

Sedláček: Skauting mě pohltil, nižší soutěže nešly dolů, hráči umí jiné věci

„Máme v jednání ještě jednoho hráče ze zahraničí a jednoho s ligovou zkušeností. Byli by pro nás přínosem. Je dobře, že se nám podařilo udržet Petra Červenku, který měl nabídku z vyšší soutěže,“ sdělil trenér Zeman.

„Kádr jsme stabilizovali. Zůstává v něm také zkušený bývalý kapitán Uničova Vejvoda. Vytvořila se nám sestava lidí, kteří to myslí vážně a nejsou tady pro peníze,“ dodal Šmída.

Příprava pod vedením nového kouče, jehož asistentem je Ladislav Špaček, začala Holici 10. ledna a postupně se tým utkal s třetiligovou slovenskou Bánovou (1:4), osmnáctkou Sigmy (3:3), Břidličnou (2:1), Konicí (3:0), Litovlí (7:1), Znojmem (1:7), Bruntálem (1:2) a generálku obstaral souboj v Brodku u Přerova (2:1).

„Je vidět, že kluci už chápou, co po nich my trenéři chceme a pomalu si to sedá. Naše herní kvalita je zápas od zápasu lepší. Nespokojenost panuje s produktivitou, zatím ji nejsme schopni přenést z tréninku do zápasu,“ hodnotil Zeman.

Realizační tým pak dostal do jarní části jasný úkol – zachránit se. „Je podstatné, aby kádr zůstal zdravý. Když jsme v plné síle, jsme konkurenceschopní, což potvrdila příprava. Na podzim jsme měli spoustu utkání, které jsme prohráli o gól. Často nás srážely individuální chyby a měli jsme spoustu zraněných. Máme tým postavený na pár zkušených hráčích a když se někteří z nich zraní, je to znatelné. Zbytek mladých potom nebyl schopný převzít zodpovědnost. Teď to vypadá že hráči, na kterých to stojí, jsou zdraví a plní chuti hrát. Nechci to ale zakřiknout. Doufám, že se to projeví i v soutěži. Uvidíme, jestli to bude na soupeře stačit, doufáme, že ano,“ říká Šmída.

Proběhlo jednání o podobě MSFL a divizí. Týmy mají jasno, neustoupí

Na podzim posbíral HFK ve třinácti duelech pouze šest bodů. Ztráta na předposlední Bzenec je ale pouze jednobodová a velký odstup nemá tým ani od dalších příček (12. Šumperk 2 body, 11. Všechovice 3 body a 10. Vsetín 5 bodů).

„Analyzovali jsme podzimní část a vyšlo nám jednoznačně, že toto mužstvo má kvalitu na daleko lepší umístění. Kluci se musí primárně zvednout psychicky, protože fotbalisté jsou to kvalitní a jak víme, tak velkou část výkonu dělá hlava. Dalším úkolem je dát týmu herní tvář a herní styl. Důležité je naše hráče připravit na dvě až tři rozestavení, abychom byli schopni reagovat v utkání na různé vývoje. Chceme od hráčů větší univerzálnost, aby byl každý z nich schopen nastoupit kvalitně minimálně na dvou pozicích. Výzvou je zapracovávat mladé talentované hráče, které máme k dispozici,“ přiblížil plán kouč.

Zadlužování a přeplácení hráčů? Ne

Oproti minulosti se fotbal v Holici změnil. Původně se na tamním stadionu hrála dokonce druhá liga, poté třetí. Nyní tým bojuje o setrvání ve čtvrté nejvyšší soutěži.

„Šli jsme cestou, kdy jsme se rozhodli upřednostnit mládežnický fotbal a snažíme se rozšiřovat základnu. Nešli jsme cestou kupovat a platit mužské hráče v divizním celku. Sázíme na odchovance. Objevuje se nám mezidobí, kdy končily smlouvy hráčům, kteří byli na naše poměry nadstandardně placeni, a nahrazovali jsme je hráči z vlastní líhně,“ popisuje předseda.

Podívejte se: Statistiky divize E: Fotbal v kraji táhne, kdo je zlý muž?

„Přesto věříme, že se zachráníme. Rozpočtem jsme ale omezeni. Nechceme jít cestou zadlužování. Možnosti byly dvě. Buď se zadlužit a hrnout další prostředky do mužského fotbalu. Nebo risknout rizikovější cestu za cenu ekonomicky vyrovnaného rozpočtu, pro což jsme se nakonec rozhodli. Teď budeme nervózně čekat, co s námi udělá druhá polovina ročníku,“ dodal Miloslav Šmída.

Jak to všechno bude vypadat, prozradí již úvodní sobotní mistrovský zápas. V 10.15 na domácím hřišti přivítá HFK Olomouc překvapení podzimu Šternberk, který je třetí.

Postup

Kromě áčka však začne sezonu také béčko hrající I. A třídu, skupinu B. To má start naplánován o dva týdny později (2. dubna) proti béčku Želatovic. V tabulce je po čtrnácti z šestadvaceti kol rezerva Holice druhá se ztrátou čtyř bodů na první Bělotín. A tu by klub rád smazal.

„Kromě záchrany v divizi máme ještě druhý cíl. Pokusit se s béčkem postoupit do krajského přeboru,“ prozradil Šmída. V minulosti totiž právě krajský přebor béčko HFK Olomouc hrálo.

Kde máme vzít peníze, zlobí se předseda HFK na návrh dvou divizí