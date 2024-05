Před zápasem 24. kola divize E sáhl celek Kostelce na Hané sužovaný pěti prohrami v řadě k výměně trenéra. Lubomíra Keluce vystřídal na lavičce Juraj Šulc a hned tento krok přinesl žádané ovoce. Na domácí půdě totiž noví Šulcovi svěřenci dokázali klidnou a účelnou hrou porazit poměrem 2:0 olomoucké Nové Sady.

Radost v kostelecké šatně po výhře nad Novými Sady | Video: Deník/David Kubatík

„Celý týden jsme se na to chystali. Dali jsme si i o jeden trénink navíc. S asistentem Jakubem Zatloukalem jsme pak celý týden žili jen a pouze tímto zápasem," přiblížil nový muž na kostelecké lavičce v úvodu svého hodnocení to, co v kostelckém klubu tomuto úspěchu předcházelo. „Utkání to pak bylo bojovné. Fotbalovostí sice nepřekypovalo, ale máme tři body, které jsme potřebovali ze všeho nejvíce," dodal lodivod, který tým převzal dle svých slov už v pondělí.

Po prvním poločase, ve kterém měli lehce herně navrch hosté, se pak domácí borci uchýlili k jednoduché, zato však účinné taktice - hře na brejky. A jeden jim vyšel už pouhých pět minut po změně stran, kdy se míče ujal David Preisler, všem utekl a překonal zkušeného Zdeňka Kofroně.

A stejný obraz hry pak pokračoval i nadále. Olomoučané se sice vždy dokázali hezky propracovat až k hranici velkého vápna, tam toho ale příliš nevymysleli a za chvíli se už na druhou stranu valila červeno-bílá útočná smršť. Druhý míč do Kofroňovy brány pak v minutě 85. dostal i s pomocí tyče Lukáš Závodný.

„Hrát to na brejky byl náš záměr. Využívali jsme naplno naše rychlá křídla a to mám de facto udělalo body. Bylo to ale také o jiných věcech, jako jsou motivace, vůle a srdce. To jsou v té hře velice podstatné prvky. A to všechno kluci dneska splnili a já jim moc děkuji," pokračoval spokojený kostelecký trenér.

Mnohem hůře se už ale uplynulých 90 minut hodnotilo novosadskému trenérovi Rostislavu Sobkovi, jehož svěřenci nedokázali zvítězit už třikrát v řadě a v tabulce tak stále zůstávají na svých 31 bodech a osmém místě, na které se však už jen na rozdíl čtyř bodů dotáhl právě Kostelec. A nutno dodat, že si opravdu nebral servítky.

„Naše ofenziva, to je nula. Absolutně pod divizními možnostmi. A vidíme to téměř v každém zápase. Naštěstí máme nahrané nějaké body, ale ta nekvalita je zjevná. Když už soupeře nějakým způsobem přehrajeme, tak pak mu prostě položíme balon a řekneme ‚Na, hrajte'. O poločase si to pak všechno zrekapitulujeme, řekneme si, že v mnoha situacích máme více ze hry a musí se to přiklonit k nám. A místo toho hned inkasujeme," soptil.

„A když už měli domácí pomalu jazyk na vestě. Naše střely jdou buď pět metrů nad, anebo se chytíme do ofsajdu. S tímto pak ztratíme i zápas, který se vlastně ztratit ani nedá," dodal pak ještě hned nato.

V příštím kole čeká jeho svěřence na domácí půdě u dna se potácející celek Všechovic, zatímco Kostelečtí se vydají na hřiště týmu z užší špičky soutěže - do Slavičína. A kouč Šulc má o svém nejbližším programu více než jasno. „Tak jako jsme celý týden žili zápasem proti Sadům, dnešním večerem začínáme žít zase utkáním ve Slavičíně. Rozhodně tam pojedeme s cílem dovézt body," uzavřel na velmi optimistické vlně.

FC Kostelec na Hané - FK Nové Sady 2:0 (0:0)

Branky: 50. Preisler, 85. Závodný.

Rozhodčí: Čampišová - Vejtasa, Doležal. ŽK: Preisler, Fajstl, Skalník, Grulich - Foukal, Přikryl. Diváci: 226.

Kostelec na Hané: Bárta - Konečný, Popelka, Zbožínek, Lužný (71. Kořenovský), Preisler (88. Holub), Fajstl, Závodný, Skalník (90+2. Klimeš), Ondroušek, Škrabal. Trenér: Juraj Šulc.

Nové Sady: Kofroň - Dokoupil (74. Hanus), Pírek (46. Nguyen), Krátký, Foukal, Rus (71. Němeček), Fládr, Machálek, Přikryl, Sobek, Ždánský. Trenér: Rostislav Sobek.