Fotbalisté Kostelce za sebou mají povedený vstup do jarní části divize E. Na hřišti Rýmařova vyhráli 2:1.

Rýmařov doma prohrál 1:2 | Foto: Michal Furik

„Utkání se hrálo na ligovém trávníku, který byl nadstandardně připravený. Rýmařov začal v bloku a čekal, my jsme šli v prvním poločase zaslouženě do vedení. Bylo jsme více na míči, ale příliš šancí jsme neměli. Domácí jen jednou zahrozili ze strany a trefili boční síť,“ hodnotil trenér Kostelce Lubomír Keluc.

Po změně stran však přišlo nádherné vyrovnání Jiskry. Střídající Marek si zpracoval odkop brankáře na polovině hřiště, míč si pokopl, všiml si, že je brankář venku z brány a téměř z půlky trefil přesně.

„Krásný gól, klobouk dolů, jak to trefil. Byla to jeho chytrost. Gólmanovi se nedá nic vyčítat, byl výš, ale to se po brankářích v dnešní době chce,“ uznal Keluc.

Jeho tým si ale dokázal vzít vedení zpět. Na branku Skalníka z první půle navázal Holub, když Kostelečtí rychle rozehráli ofsajdové postavení.

„Domácí potom bojovali a měli vyloženou šanci, kterou chytil Bárta. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, je to pro nás obrovské povzbuzení a bylo by dobré tři body potvrdit doma,“ uzavřel Keluc.

SK Jiskra Rýmařov – FC Kostelec na Hané 1:2 (0:1)

Branky: 47. Marek – 33. Skalník, 61. Holub.

Rozhodčí: Dorušák – Brázdil, Doležal. ŽK: D. Furik, Pitron, K. Kocúr – Skalník, Klimeš, Hruban, Bárta. Diváků: 170.

Rýmařov: Pitron – D. Furik, K. Kocúr, Palys, Zifčák (74. Němec) – Křepelka (55. Kršek), T. Furik, Navrátil, J. Kocúr – Jeřábek, Holčák (46. Marek). Trenér: Milan Furik.

Kostelec: Bárta – Konečný (68. Hruban), Popelka, Zbožínek, Závodný, Holub (68. Klimeš), Gábor (90. Brhel), Preisler, Skalník (76. Procházka), Ondroušek, Škrabal. Trenér: Lubomír Keluc.