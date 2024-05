Bez zraněných tahounů Davida Preislera a Dominika Hrubana šli fotbalisté Kostelce na Hané do zápasu 26. kola divize E proti svému tabulkovému sousedovi ze Skaštic. V tomto obrovsky důležitém střetnutí však byli už od prvních minut jasně horší a ve 24. minutě, kdy byl stav 0:3, už v podstatě nebylo o co hrát. Konečný výsledek tak nakonec zní 1:4 a souboj o záchranu bude ještě tvrdý.

Standardka Skaštic a parádní dvojitý zákrok gólmana Bárty | Video: Deník/David Kubatík

„Je to obrovské zklamání. Byl to zápas o šest bodů a my jsme ho totálně nezvládli. Udělali jsme tři individuální chyby v prvním poločase a s tím už se dá pak těžko něco dělat. I přesto, že jsme korigovali ještě před přestávkou," kroutil po zápase hlavou stále ještě nový kostelecký lodivod Juraj Šulc.

Poprvé se hosté radovali už v šesté minutě, když se prosadil Ondřej Zavadil. Stejný hráč pak přidal druhý šroubek do kostelecké rakve v minutě 22. a hned za dvě minuty na něj brankově navázal i Zavadilův jmenovec Pospíšil. Domácí však i přes nepříznivý vývoj nesložili zbraně a v poslední minutě první půle snížili na rozdíl dvou branek zásluhou Karla Fajstla.

„O přestávce jsem se hráče pokusil namotivovat tím, že pokud se jim podaří dál rychle na 2:3, tak to bude ještě hratelné. S dnešním výkonem jsme si ty body ale absolutně nezasloužili," pokračoval Šulc.

Po změně stran pak padl už jen jeden přesný zásah, a to navíc znovu za záda jinak skvěle chytajícího Michala Bárty. V 65. minutě se o něj postaral Jiří Kvasnička a znamenal definitivní konec všem hanáckým bodovým nadějím.

FOTO: Holice žije! V okresním derby přežila šance Šternberku a má důležité body

A právě body jsou něco, čeho se v Kostelci na Hané příliš nedostává. Pouhé čtyři kola před koncem jich totiž mají pouze 27 a v tabulce se tak propadly právě za svého skaštického soupeře na čtrnácté místo.

Náskok na patnáctý Baťov mají Šulcovi svěřenci pouze čtyřbodový. Ten se navíc po tomto kole možná ještě sníží po baťovské dohrávce na půdě Vsetína. A příští kolo navíc tyto dva celky svede dohromady, a to v sobotu od 17 hodin. „V Baťově to bude složité. Bude se hrát na umělce a také na velkém hřišti. Ale to je jedno. Vidím, že práce s tímto mužstvem bude na delší dobu. Těch individuálních chyb tam je pokaždé strašně moc a celkově ta naše hra má s fotbalem společného jen velmi málo," uzavřel Juraj Šulc.

FC Kostelec na Hané - TJ Skaštice 1:4 (1:3)

Branky: 45. Fajstl - 6. a 22. Zavadil, 24. Pospíšil, 65. Kvasnička.

Rozhodčí: Labaš - Votava, Petrásek. ŽK: Bárta, Konečný, Popelka, Závodný, Skalník, Chytil - Štěpják. Diváci: 120.

Kostelec na Hané: Bárta - Konečný, Popelka (35. Kořenovský), Zbožínek (68. Procházka), Lužný (68. Holub), Klimeš (35. Chytil), Fajstl (68. Grulich), Závodný, Skalník, Ondroušek, Škrabal. Trenér: Juraj Šulc.

Skaštice: Vrba - Glozyga, Štěpják, Číhal, Gojš (75. Látal), Zavadil, Kvasnička (72. Zůvala), Vymětal, Sedlák, Konečník, Pospíšil. Trenér: Lukáš Motal.