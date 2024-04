Po skvělém začátku jara přišel lehčí sešup. Fotbalisté Kostelce na Hané navázali na tři výhry v řadě už druhou porážkou. Naposledy nestačili na vlastním hřišti na celek Holešova, který nehrál ani vyloženě lépe, jenom se mu dařilo proměňovat šance. Z toho vznikl konečný výsledek v poměru 2:4.

Podání rukou po konci zápasu mezi Kostelcem na Hané a Holešovem | Video: Deník/David Kubatík

„Příčiny porážky? Hledejme je jen v nás. Soupeř se pětkrát dostal k bráně a dal z toho čtyři góly. Pokud jsou ale hráči nezodpovědní, nereagují na to, co se jim řeklo před zápasem, standardní situace nefungují a naopak snad už pošesté dostaneme gól po rohu, kde se borec jenom odrazí a čtyři na něj hledí jako na televizi, tak s takovým fotbalem nemůžeme vyhrát nikdy," započal po finálním hvizdu svůj emotivní projev kostelecký trenér Lubomír Keluc.

Skóre utkání otevřel už ve 20. minutě hostující Jakub Mlčák, na jehož trefu však o jedenáct minut později odpověděl vyrovnáním Karel Fajstl. Do šaten se tak šlo za vyrovnaného stavu. Po změně stran to pak ale přišlo. V minutě 53. poslal Holešovské znovu do vedení Tomáš Uhřík a v 77. jejich náskok navýšil Simon Daněk.

O pouhých šest minut později se blýskl nádhernou brankou asi z 35 metrů Lukáš Závodný, který tak po zimním příchodu zaznamenal v červeno-bílém dresu už svou druhou trefu. Ani tato paráda však domácím body nepřinesl. V nastaveném čase totiž holešovské vedení pojistil Ondřej Otepka.

Zdroj: Deník/David Kubatík

„Musíme do budoucna kompletně změnit náš systém bránění. Tak laciné branky nedostávají ani kluci v okresním přeboru. Kolikrát nikdo z obránců na soupeřovy akce absolutně nereaguje. Hráči musí být mnohem zodpovědnější. A pokud nejsou, tak je to jejich alibismus a holt se na další zápas budou dívat jenom z lavičky. Další unikum pak je to, co dokážeme spálit. To jsou příčiny toho, proč nebodujeme. A ty body si vlastně ani nezasloužíme," pokračoval rozezlený kostelecký lodivod.

Kostelec na Hané tak zůstal na svých 24 bodech a na devátém místě, na rozdíl jediného bodu se na něj ale přiblížil olomoucký HFK. Na další olomoucký klub z Nových Sadů pak ztrácí body tři. A ani příští kolo nebude pro Kelucovy svěřence ničím jednoduchým. Vydají se totiž na hřiště lídra tabulky ze Strání. A jak jejich kouč naznačil, přijdou v sestavě mnohé změny.

„Budou hrát nejspíš ti, kteří dnes ani nebyli nominováni. Alespoň budou mít šanci se ukázat. My už teď nemáme co ztratit. Můžeme jenom získat. Strání má ve svém středu hráče, kteří hrávali druhou či třetí ligu a my zase kluky, kteří vylezli z okresního přeboru. To se také musí brát v potaz. Naštvaný jsem na ně v podstatě jenom proto, protože hrají nezodpovědně. Lajdáckost je horší, než cokoliv jiného," uzavřel Lubomír Keluc.

FC Kostelec na Hané - SFK ELKO Holešov 2:4 (1:1)

Branky: 31. Fajstl, 83. Závodný - 20. Mlčák, 53. Uhřík, 77. Daněk, 90+3. Otepka.

Rozhodčí: Štipčák - Matulík, Pospíšil. ŽK: Daněk, Zakopal, Mlčák, Kovář, Otepka (všichni HOL). Diváci: 265.

Kostelec na Hané: Bárta - Konečný (75. Lužný), Popelka, Zbožínek (75. Hruban), Fajstl, Závodný, Ondroušek, Skalník (85. Klimeš), Škrabal (85. Holub), Los, Preisler (75. Grulich). Trenér: Lubomír Keluc.

Holešov: Šiška - Uhřík, Daněk, Třasoň, Semenyna (58. Otepka), Zakopal, Mlčák (65. Jadrníček), Gettler, Kovář, Miklík, Schlehr. Trenér: Alois Skácel.