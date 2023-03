Tři divize po čtrnácti týmech. Nebo po šestnácti? A co takhle dvě divize po šestnácti či dokonce osmnácti? Jaká bude podoba čtvrté ligy (jak by se měla divize nově oficiálně jmenovat) je v řešení. V Šumperku si z toho ale prozatím těžkou hlavu nedělají.

„Nevadila by mi ani jedna varianta. Když budou dvě divize po šestnácti, tak se zlepší sportovní stránka a soutěž bude kvalitnější. Jsem s tím v pohodě. Klidně jsem pro tuhle variantu, ale je to můj osobní názor,“ říká předseda FK Šumperk Ladislav Šabo.

V tu chvíli ale hrozí scénář, který už v klubu zažili. Tedy několikahodinové výlety na Vysočinu, případně na Ostravsko. V prvním případě se jedná spíše o celodenní tripy.

„To je pro nás na nic, protože na Vysočinu se nejede po dálnici, takže tam strávíte na cestě tři hodiny. Hráli jsme tu soutěž dva roky a vytrpěli jsme si s tím své, takže to bych úplně nechtěl. Na Ostravsko je to přece jen vzhledem k infrastruktuře lepší. Ta skupina je také sportovně těžší. Celkově to ale bude náročnější ekonomicky. Je rozdíl, jestli za sezonu utratíte o sto tisíc více jenom proto, že jezdíte dál autobusem. Ty peníze musíte někde sehnat,“ je si vědom Šabo.

Také by pravděpodobně opadlo několik zápasů proti týmům z Olomouckého kraje, které by buď sestoupily, nebo byly v jiné skupině (momentálně jich divize E čítá 7).

„Teď je dobré, že je tam sousta regionálních týmů, čímž je to zajímavější. Samozřejmě, kdybychom hráli ve třech skupinách po šestnácti proti týmům z Olomouckého kraje a ještě někdo další postoupil z krajského přeboru, tak bych si raději vybral tuhle variantu,“ uznal bývalý brankář.

„Navíc je to také jednodušší pro tým. Bude snazší se udržet nebo dostat do divize. Pokud se půjde do dvou divizí, tak bude větší tlak na výsledek. Já ale doufám, že to nebude náš problém, protože chceme v horizontu pár let uvažovat i nad MSFL, pokud na to budeme mít hráčsky a ekonomicky,“ dodal.

Jako důležitý bod vnímá Šabo, aby soutěž měla šestnáct týmů místo dosavadních čtrnácti. „To je málo. Sezona je krátká a my se potom chodíme dívat na krajský přebor. Model se šestnácti týmy mi dává smysl. Víc už jich ale v divizi podle mě být nemůže kvůli terénům a podobně - bylo by to moc,“ říká předseda FK Šumperk Ladislav Šabo.

V šestnácti týmech by podle něj nebylo potřeba ani příliš hrávat neoblíbená vložená kola ve středu. „V šestnácti se to dá zvládnout o víkendech. Maximálně by bylo jedno vložené kolo, což je ještě dobré, ale i tak trošku komplikace, protože nevíte, jací hráči nebudou moci dorazit. Pokud by těch kol bylo víc, tak už je to horší, protože je to jen o tom, v jakém stavu tým na zápas přijede kvůli práci a podobně,“ myslí si Šabo.

Je tak otázka, jaký model nakonec za pár sezon uvidíme. „Zajímá mě finální návrh a podle toho si o tom udělám názor a uděláme si jej také jako klub,“ sdělil předseda.

„Celkově se touto reorganizací může něco vyřešit, třeba se soutěže zkvalitní, ale úplně si nemyslím, že to vyřeší problém s tím, že nejsou hráči,“ uzavřel Ladislav Šabo.