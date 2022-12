Podzim proběhl zatím nejlépe, co na Sadech pamatuji. Samozřejmě jsme byli namlsaní jarem, ve kterém jsme skoro neprohráli, ale na to, kolik jsme měli zraněných, máme bodů opravdu dost. Podvědomě sice člověk cítí, že by to mohlo být ještě lepší, ale i tak ještě máme obrovskou možnost vrch tabulky pořádně pozlobit.

Co byla vaše největší herní zbraň a naopak největší slabina?

Největší zbraň byla asi ofenzivní hra, kterou máme velice kvalitní. Je to díky nadstandardním rychlostním hráčům. Také Kucharčuk na hrotu, když je zdravý, je obrovskou posilou. A i když se na tom úplně neshodneme s trenérem, tak jsou to podle mě i standardní situace. Z několika z nich jsme třeba přímo neskórovali, ale vytvořili si z nich hodně penalt či nebezpečných závarů, které nám pomohly vytvořit si tlak. Co se pak týče slabin, tak tu největší jsme odstranili tím, že nám penalty začal kopat Dominik Opatřil. Po několika neúspěšných pokusech, ve kerých jsem byl namočen i já, jsme v něm našli úspěšného střelce, byť je mu teprve devatenáct let. Co mě teď na podzim trochu mrzelo, byla nízká úspěšnost na domácím hřišti.

A jak jste vy osobně spokojen se svými výkony?

Pocity jsou tak trochu smíšené. Kvůli četným zraněním jsem se asi po dvou letech vrátil na stopera. Na to jsem si sice hned zvykl, ale po minulé sezoně, ve které jsem z postu středního záložníka dal dvanáct gólů, to nebylo úplně ono (smích). Snažil jsem se tedy prosazovat hlavně ze standardních situací. Bohužel se mi to podařilo jenom jednou. Alespoň, že góly dávali spoluhráči.

Nemohu se nezeptat. Překvapily vás výkony a hlavně výsledky dvou nováčků ze Šternberka a Baťova?

Je to určitě zajímavé. Proti ani jednomu z nich jsem nikdy předtím nehrál. Musím ale říct, že je to pěkné oživení a kluci ze Šternberka, kteří vyhráli krajský přebor s prstem v nose jsou sehraní a přidali k tomu i nováčkovský elán. Co se pak týče Baťova, tak u nich se jednalo o nejkrásnější zápas podzimu. Zavzpomínal jsem si tam na zápasy druhé ligy, když do Prostějova jezdili fanoušci z Opavy či Baníku. Je sice fakt, že někteří mladší hráči z toho byli trochu vyjevení, ale alespoň viděli, jak to běžně vypadá ve vyšších soutěží.

Kromě toho vedete i prostějovskou kategorii U16. Jak jste na tomto poli spokojen?

Je to už skoro moje práce, kterou v klubu vykonávám už nějakých deset let a začal jsem s ní, když jsem ještě profesionálně hrával. Je to ve zkratce můj život. Mimo to pracuji ještě na prostějovské fotbalové škole, kde pod sebou všechny ty hráče mám. Jsem rád, že jsem si nedávno dodělal A licenci a poprvé v životě nakoukl do dorostu. Velice mě to baví a jsem rád, že když se mi kryje zápas, tak mi to na Sadech respektují. Doufám, že už se blíží čas, kdy se trénováním začnu skutečně živit.

Jak jste se vlastně k trénování dostal?

Když jsem v Prostějově končil v kategorii U19, tak se nás náš tehdejší trenér Radim Weisser zeptal, kdo by měl zájem zkusit trénovat přípravky. Já jsem se přihlásil a začal společně s Ivo Zbožínkem a už jsem u toho zůstal.

Rýsuje se vám tam nějaký výrazný talent?

Ano. A nejen v mém ročníku. Když to srovnám s naší generací, tak ti kluci mají takový servis a potenciál, že jim to musím jen závidět. A musím dodat, že dosahují mnohem vyšších kvalit než tehdy my. Věřím tedy, že minimálně čtyři kluci v ročníku, pokud nezblbnou, se fotbalem jednou mohou živit. Snažím se je ale také vést k tomu, aby, i když jim to nakonec nevyjde, u fotbalu zůstali. Chci je také vyvarovat od chyb, které jsem udělal v kariéře já a nikdy se kvůli nim nedostal do první ligy.

Ve druhém kole dostal po faulu na vás červenou kartu přerovský David Kašpárek, který to pak v nedávném rozhovoru komentoval slovy: „Podle fotek to vypadalo hororově, že jsem měl krev v očích. Ale když si i Rusák sáhne do svědomí, jen jsem ho brnknul. On to přihrál, to samozřejmě umí." Chtěl byste na to nějakým způsobem zareagovat?

Už ani ne. Nejdříve mě to sice dost naštvalo, ale už je to pryč. Asi bych řekl, že jsem ve dvaceti také dělal kraviny. A o to víc se na zápas proti nim těším. Oni nás stejně nikdy neporazí, takže to je v pohodě (smích).

Dobrá, pojďme od toho. Řekněte mi raději, jak budete trávit nadcházející svátky?

S mládeží ještě dotrénujeme a navíc ještě ve Vyškově hraji druhou ligu futsalu. Svátky jako takové strávím s nejbližší rodinou. Večeře, obídky, klasika. Určitě si taky mezi svátky dáme s kamarády nějaký ten fotbálek.

A otázka na závěr. S jakými ambicemi se vydáte do nového roku?

Mou životní ambicí je neustále se posouvat dál a stále na sobě pracovat po všech stránkách. Dále bych také byl rád, když budu zdravý. Program bude totiž znovu náročný.