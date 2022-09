Byla to opravdu nádhera. Ve druhém poločase už po vyloučení domácího Martiníka přišel centr z pravé strany a uničovský Aleš Krč napálil míč z voleje o břevno do branky. „Trefil to nádherně, tohle má opravdu dobré,“ uznal uničovský kouč Jiří Neček.

Gól Aleše Krče:

Zdroj: TVCOM

Nejhezčí moment zápasu to ale nebyl. Čtyři minuty před koncem totiž fauloval na půli hřiště Sečkář a Patrik Rubý si s ničím hlavu nelámal a přesně z půlící čáry poslal míč až za brankáře Kvapila, čímž pečetil výhru Frýdku-Místku.

„Sečkář udělal naivní faul, který nic neřešil, ale všichni se otočíme a jdeme zpět. David Bača místo toho, aby se postavil před míč, tak ho jen překročí a jejich hráč to nakopne. Nevím, kde byl brankář Kvapil, co vymýšlel, protože už jednou ho chtěl takto přehodit a vychytal ho. Věděl, že střílí z půlky, už takhle dal gól v Kroměříži a rozhodl zápas,“ popisoval Neček.

Gól z půlky:

Zdroj: TVCOM

Byl to právě Rubý, kdo poslal svůj tým do vedení už po čtvrt hodině hry. „Hrajeme slušně, ale pak nám dá soupeř do vápna jeden centr, my propadneme a prohráváme 0:1, přitom tam máme velké šance. Soupeř jinak nic neměl,“ kroutil hlavou Neček.

Uničov se snažil vyrovnat a usnadnil mu to Martiník, který viděl za své fauly dvakrát žlutou kartu a musel předčasně do sprch.

K prvním venkovním bodům ale Uničovu nepomohla ani přesilovka, protože pět minut po vyrovnávací brance Krče neubránil standardku a Valcíři šli opět do vedení.

„Máme tam věci, které nedokážeme dotáhnout. Místo abychom se proti deseti uklidnili a roztáhli to, tak chceme zápas rychle zvrátit a dostaneme naivní gól po standardce a odraženém míči, který nám tam propadne. Je to řetězec chyb,“ smutnil trenér.

„Naše venkovní zápasy jsou jako přes kopírák. Pořád se opakují naše chyby v obraně a nemůžeme je odstranit. Člověk bere, že to jsou už zkušení hráči a nemělo by se to stávat. Navíc sami své šance neproměňujeme, takže to nás sráží,“ hodnotil Neček.

Uničov tak klesl na čtrnácté místo tabulky a venku nezískal ze čtyř zápasů ani bod. Do utkání navíc naskočila čerstvá posila z Hranic Marek Kirschbaum, který byl v uničovském celku na zkoušce již v létě, ale následně dal nečekaně přednost rivalovi z Hranic.

„Ví, že takový odchod se nedělá, ale nic v tom nehledám. Vrátil se, omluvil se a chce tady hrát,“ komentoval kouč.

V dalším kole přívítá Uničov béčko Slovácka v neděli v 10.15.

FK Frýdek-Místek – SK Uničov 3:1 (1:0)

Branky: 15. a 87. Rubý, 77. Velner - 73. Krč. ŽK: Martiník - Kirschbaum, Javůrek. ČK: 58. Martiník (Frýdek-Místek). Rozhodčí: Dudek – Macrineanu, Zapletal. Diváci: 258.

Uničov: Kvapil - Diblík (54. Saňák), Svoboda (54. Bača), Hausknecht (78. Ambrozek), Vichta, Komenda (54. Krč), Vybíral, Kirschbaum, Kamas, Javůrek (74. Sečkář), Koutný. Trenér: Jiří Neček.