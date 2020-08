„Vždycky jsou cíle hrát v tabulce co nejvýš. Myslím si, že by nám slušelo hrát do třetího místa. Chceme hrát pěkný fotbal, aby tam byly šance a diváci na něj rádi koukali. Zároveň se musíme vyvarovat individuálních chyb,“ prozradil trenér Uničova Dušan Žmolík.

Celkově ale čeká těžké zápasy s připravenými soupeři.

„Bude to o nás, jestli dáme první gól. Pokud jej nedáme, tak se budeme trápit, protože k nám všichni budou jezdit bránit,“ předjímá dopředu.

I proto jeho svěřenci v dlouhé pauze pracovali na zrychlení hry směrem dopředu a rovněž na standardních situacích. „Myslím, že by to mohla být naše zbraň. Tím, že budeme hrát do zavřených obran a budeme se snažit střílet, tak by se to mohlo odrážet na rohy,“ myslí si Žmolík a dodal: „Celkově byla pauza dlouhá a bylo to hlavně o tom hýbat se. Nejdůležitější bylo udržet motivaci a o skutečné přípravě se dá mluvit až od června.“

Všechna jeho slova se potvrdila v úvodním duelu s Velkým Meziříčím, před kterým se klub po patnácti letech rozloučil s kapitánem Romanem Vejvodou, což je největší změna v kádru. Zkušený stoper oblékl nově dres Olešnice a jeho místo by měl zaujmout Václav Koutný, který přišel z německého Giessenu: „Umí organizovat hru, být vůdčí osobností na hřišti a měl by převzít právě Romanovu roli.“

Z Uničova odešel ještě Ondřej Seibert, který zamířil do Rakouska. Naopak angažmá v Uničově si vyzkouší šternberský Vojtěch Kamas.

„Je to šikovný fotbalista, ale musí se poprat s větší rychlostí a agresivitou třetí ligy. První půlrok má na to, aby se oťukal,“ řekl o něm Žmolík.

Staronovým mužem je Patrik Kasal, který už hrál jediný jarní mistrovský zápas. Jedná se i o setrvání Patrika Strnada. Ten chtěl původně odejít do vyšší soutěže, ale momentálně se zotavuje po těžkém zranění kotníku.

„Jsem s ním v kontaktu a mohl by nám pomoci. Nevím, jak to měl předtím v hlavě, ale to je už za námi. Záleží na něm, jak to dopadne,“ hodnotil situaci uničovský kouč.

(NE)ATRAKTIVNÍ POHÁR

Kromě ambicí v MSFL je každým rokem pro amatérské fotbalisty lákadlem utkat se s některým ligovým celkem v MOL cupu. Uničov v úvodním kole změří síly s Olešnicí, takže dojde na pikantní duel s bývalým kapitánem Vejvodou.

„Neumím si představit, že bych Uničovu dal gól. Budu chtít postoupit, ale i když postoupí Uničov, tak budu rád,“ přiznal Vejvoda.

Otázkou je, co bude dál. Při duelu se soupeřem z první a druhé ligy musí kluby z nižších soutěží na koronavirové testy.

„Splnit podmínky bychom byli schopní, otázka je, zda i ochotní. Jedna věc je ta ekonomická a druhá, že bychom museli hnát hráče, kteří mají zaměstnání ještě někam, kde by si museli nechat strkat cosi do nosu. Budeme to ale probírat, až situace nastane,“ vyjádřil se k situaci předseda Uničova Pavel Nezval.

Pauzu kromě fotbalových věcí využil Uničov rovněž k zvelebování stadionu a také trávníku.

„Je to nádhera. Šetřili jsme si ji, aby byla co nejlepší. Je tady krásné prostředí pro lidi i pro nás,“ zakončil Žmolík.