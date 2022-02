Výborný půl rok má za sebou Jan Kvapil. Viktorie Přerov i díky jeho výkonům nečekaně vévodí divizi. „Ze začátku nám to moc nešlo, potom jsme vyhráli s Hranicemi a chytili větší sebevědomí, navázal na to pohárový zápas s Líšní, v němž jsme si dokázali, že držíme krok i s profíky. Od té doby jsme neprohráli,“ popisoval Kvapil.

„Byli jsme dobrá parta, všichni jsme se kamarádili, protože jsme měli podobný věk. Byl tam rozptyl od 19 do 21 let, pak tam bylo pár, kterým jsem říkali staří, ale oni měli třeba 26 a nejstarší měl 29. Rozuměli jsme si a to byl klíč k úspěchu,“ usmíval se brankář.

A za své výkony byl odměněn. V Přerově působil na přestup na dobu určitou, jinak „patří“ druholigovému Prostějovu. „Klub i já jsme chtěli, abych se posunul trošku výš,“ přiznal.

V momentě, kdy trávil Vánoce s rodiči v Africe, konkrétně v Keni, mu zazvonil telefon a volalo neznámé číslo. „Nemůžu to vzít, hovor by mě stál asi milion,“ odepsal Kvapil.

„Byl to pan Nezval a napsal mi, abych přišel 10. ledna na přípravu,“ pokračoval gólman ve vyprávění příběhu s úsměvem.

„Řekl jsem si, proč ne, chci to zkusit,“ dodal fotbalista, jenž kariéru začínal v Nemilanech.

Nového trenéra Uničova Jiřího Nečka v přípravě přesvědčil a nyní už je hráčem třetiligového celku.

„Mám motivaci ukázat, že můžu chytat třetí ligu a jít postupně v kariéře výš a výš. Zároveň to je možnost potkat nové lidi a vystoupit z komfortní zóny,“ hlásí odhodlaně.

A jeho pozice nebude jednoduchá. V Uničově působí dlouholetá jednička Tomáš Uvízl, navíc je v kádru také ještě další brankář Marek Kalina.

„Stoprocentně bude těžké se přes Uveho dostat. Je v Uničově o čtyři roky déle, než já vůbec hraji fotbal. Je tady taková pololegenda. Z mé strany je to risk, ale dělám vše, abych chytal,“ pokračuje.

Na druhou stranu vnímá, že se od zkušeného brankáře může hodně naučit. „Obdivuji na něm, jak si dokáže organizovat obranu, v tom se chci i já posunout výš,“ potvrdil Kvapil.

I přes posun z divize do MSFL je ale jedna věc, která jej mrzí. „Nepomůžu Přerovu na jaře v boji o postup, což je velká škoda, protože ta parta tam od vedení, trenérů až po kluky bylo to nejlepší, co jsem mohl zažít. Bylo to skvělé,“ uzavřel Kvapil