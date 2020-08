„Náš úkol není výsledkově excelovat v Moravskoslezské fotbalové lize. Cíl je vychovat hráče pro první ligu,“ prohlásil kouč.

V kádru figuruje řada hráčů, kteří postoupili z dorostu.

„Budeme dávat velkou šanci klukům, kteří loni moc nehráli, nebo těm, co přišli z dorostu,“ plánoval trenér. Start sezony je pro jeho svěřence komplikovaný, a to vinou „koronavirové“ pauzy.

„Ukazuje se, že mladým hráčům ten půlrok strašně moc chybí. Oni by šli herně nahoru. Zatímco ti zkušení půlrok nějak přestáli, pro mladé fotbalisty se zastavila zápasová zkušenost a neměli ji kde získat,“ všiml si Augustin Chromý.

Střetem s realitou pro jeho svěřence bylo už první kolo MSFL, ve kterém prohráli doma 0:2 s harcovníky z Frýdku-Místku.

„Pro mladé hráče je třetí liga určitý předěl. Potřebují si na mužskou kopanou nejprve zvyknout. Musíme se tím ale prokousat a pořád se musíme zlepšovat. Kluci na to určitě mají,“ nepochyboval trenér Chromý.

SPOLUPRÁCE S ÁČKEM

Na hřišti se ale i v dresu Sigmy objevilo několik známých jmen.

„Obrovsky nám pomohli Kerbr a Reichl. Vnesli na hřiště zkušenosti, snažili se spoluhráče zklidnit, mluvili na ně,“ pochvaloval si trenér.

Spolupráce s áčkem bude probíhat standardně.

„Budou za nás chodit hráči, kteří se potřebují rozehrát a kteří dlouhodobě nenastupují. Letos jsme upřednostnili to, že jsme pustili kluky do druholigových klubů,“ řekl Chromý.

Z kádru tak před startem sezony odešlo hodně fotbalistů, kteří by jinak patřili mezi opory Sigmy B. Sláma dál hostuje v Pardubicích, do Prostějova zamířilo trio Spáčil, Langer, Matoušek. Zlatohlávek s Neuerem hostují v Třinci. Do divizního Šumperku šel David Pavelka.

„Jejich zkušenost nám bude chybět, ale ti kluci potřebují hrát druhou ligu. Trenér béčka má prvořadý úkol dostat hráče do A-týmu, to se podařilo třeba v případě Chytila a Zmrzlého. Nebo je dostat aspoň do druhé ligy, aby si o ně trenéři řekli. Proto mi nedělá problémy, že máme tolik hráčů na hostování,“ prohlásil Chromý.

Jeho tým nečeká ve třetí lize žádný med: „U béčka se s nadsázkou říká, že buď se hraje o postup, nebo o záchranu. Já doufám, že se budeme v zápasech zlepšovat tak, že spíš budeme atakovat přední pozice.“