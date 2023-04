„Občas si na to samozřejmě vzpomenu, ale hodil jsem to za hlavu. Teď jsem v Uničově a jsem spokojený,“ říká 27letý křídelník v rozhovoru pro Deník poté, co vstřelil gól z přímého kopu v Hranicích.

Jakube, máte na kontě už devět asistencí, na první gól sezony jste ale čekal hodně dlouho, že?

Je to tak. Trvalo to, měl jsem hodně šancí a hodně smůly. Většinu jsem spálil. Teď to ze mě spadlo a doufám, že to tam bude padat.

Přesto, že jste na soutěžní gól čekal dlouhých 35 zápasů, jste ke standardce přišel suverénně, věřil jste si?

Na přímáky si věřím. Většinou je to z větší vzdálenosti, spíš na centr. Teď to bylo pěkně před vápnem, kluci dobře nastavili zeď. Bavil jsem se s gólmanem Hranic Spurným, prý neviděl vůbec nic. Práskl jsem to na jeho stranu. Brankář navíc většinou udělá úkrok.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

S výkonem v Hranicích jste byli spokojeni?

Řekli jsme si, že budeme hrát ze zajištěné obrany z bloku. Myslím, že se nám to dařilo, plnili jsme to. Hranice tam moc šancí neměly, škoda, že na konci daly gól na 3:1. Zvládli jsme to, snad takto budeme pokračovat dál.

V prvních dvou kolech Uničov nehrál, zatímco MSFL se již rozeběhla. Bylo náročnější se do toho dostat?

Je to znát. Týmy už jsou rozehrané, my jsme dva zápasy stáli, pak odehráli těžký zápas v Hlučíně. Myslím, že to byl remízový mač, ale dostali jsme tam dva blbé góly. Jeden z penalty, druhý po naší chybě. Řekl bych ale, že se to lepší. Minulý zápas jsme vyhráli, ale až v Hranicích jsme to zvládli suprově. Myslím, že i trenér byl spokojen, pochválil nás.

Minulou sezonu jste strávil v Prostějově. Pomýšlíte stále na vyšší soutěž?

Už jsem si v Uničově našel práci, jsem tady spokojený po všech stránkách (usmívá se). Pokud by přišla nabídka, která nejde odmítnout, ještě bych nad ní uvažoval. Ale teď jsem opravdu spokojený, v Uničově je to super. Máme skvělou partu, hrajeme dobrý fotbal, zázemí máme taky super. Nemám si na co stěžovat.

