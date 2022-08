Z divizního Přerova do Hranic přišli levonohý hráč na levou stranu Jan Beňa a ofenzivní záložník Adam Dittmer, který už má i druholigové zkušenosti z Prostějova.

Změny v kádru



Přišli: Jan Beňa, Adam Dittmer (oba Přerov), David Koláček (Sigma Olomouc), Štěpán Spurný (Vyškov), Marek Kirschbaum (Nové Sady)

Odešli: Jakub Obzina, Filip Vítek (oba Kozlovice), Matěj Rak, Martin Helešic, Václav Koutný (vš. Všechovice), Daniel Kolář (hledá angažmá).

„Měli jsme je vytipované. Potřebujeme leváka na levou stranu, o Beňu jsme se zajímali dlouhodobě. Věděli jsme i o Dittmerovi, což je tvořivý záložník. Chtěli jsme tým omladit. I směrem dozadu,“ přiznal Roman Matějka zájem i o třetího tahouna mladého týmu přerovské Viktorky. Stoper Javora však zůstává v Přerově.

Kádr Hranických rozšíří také další mladí fotbalisté, kteří se do mateřského klubu vrací z devatenáctky Sigmy Olomouc, například útočník David Koláček. Ještě před prvním kolem MOL Cupu, v němž Hranice na penalty vyřadily Holešov, dorazil z Nových Sadů stoper Marek Kirschbaum

Zatím bez Cverny

A kdo v Hranicích končí? Filip Vítek míří do Kozlovic a trojice Matěj Rak, Martin Helešic, Václav Koutný do Všechovic. Stoper Václav Cverna pak musí na operaci s kolenem a start sezony určitě nestihne. „Pokud naskočí během podzimu, budu rád. Těžko říct, tato zranění jsou hodně individuální,“ přiblížil Roman Matějka.

Zajímavé bude také sledovat boj o post brankářské jedničky. Do toho nezasáhne Jakub Obzina, který klub opustil a zamířil do Kozlovic. Naopak ale přišel Štěpán Spurný z Vyškova a Jakub Tomečka tak získal silnou konkurenci.

Přerov se těší na měření sil s Prostějovem. Kde ale bude hrát?

„Budou se o to muset porvat, zvýšili jsme konkurenci. Jedničku zatím vybranou nemáme, uvidí se v průběhu přípravy,“ nastínil Roman Matějka, kterému v této otázce bude pomáhat trenér brankářů Pavel Mikušek. V poháru však chytal Spurný.

Předseda Vitonský: Chceme lidi na fotbale

A co od třetiligové změny očekává vedení klubu?

„Chtěli bychom samozřejmě být někde nahoře. Chceme vyhrávat. Nechci být alibista a říkat, že cílem je záchrana. Chceme se pohybovat v horní polovině a aby lidé chodili na fotbal,“ jmenoval předseda klubu Daniel Vitonský.

Zdá se navíc, že Hranice jsou na MSFL výborně připraveny také po finanční stránce.

„Prakticky jsme to měli už nyní v divizi s hráči nastaveno tak, že je vše připravené pro MSFL. Jak ten tým, tak i podmínky pro hráče. Určitě to bude náročnější finančně. I vzhledem k cestovnému a dalším věcem,“ řekl Vitonský.

Bělotín poskládal tým hvězd. Cílem je (zatím) krajský přebor

Navýšení rozpočtu na sezonu by dle něj s přechodem do poloprofesionální soutěže nemělo být pro klub nikterak zásadní.

„Může se to pohybovat kolem půl milionu. Nemyslím si, že to bude víc. My se snažíme například platy hráčů držet při zemi. Nikoho nebudeme přeplácet, aby měl peníze větší než prodavačka někde v krámu. To je nesmysl. Pořád je to fotbal a zábava, i když třetí liga. Je to hodně i o partě, kterou tady máme. A myslím, že jsme si v Hranicích udělali za poslední dobu dobré jméno a hráči k nám chodí rádi,“ zmínil hranický předseda.

Zápasy pod umělým osvětlením?

Hranice by se každopádně ve třetí lize rády usídlily nastálo. Důkazem budiž i ambice vedení, které už delší dobu hovoří o tom, že by Sportovní klub rád hrál zápasy MSFL v pátek večer pod umělým osvětlením.

„Máme vysoutěženou větší rekonstrukci na hranickém stadionu. Má spočívat v retopingu atletické dráhy, rozšíření atletických sektorů a zároveň bychom měli stavět umělé osvětlení pro hlavní hřiště a atletický ovál. Nakonec to nabralo rychlý spád a začali jsme rekonstruovat mezi sezonami. Pokud vše půjde podle plánu, měli bychom stožáry začít stavět v září a uvidíme, jestli stihneme pod osvětlením něco odehrát už na podzim. Na jaře už bychom ale chtěli,“ vysvětlil Vitonský.

Bohuňovický kouč Kalvoda: Důležitá je práce, ale kluků by mohlo chodit víc

Kvůli rekonstrukci pak Hranice musely žádat o přeložení pořadatelství prvního kola MSFL. Na jejich stadion měl totiž dorazit Hlučín, jenže v té době nebude ještě rekonstrukce dokončená, takže třetiligovou pouť zahájí Eskáčko na půdě Hlučína.

„Chceme z fotbalu v Hranicích udělat show. Aby lidé na stadion přišli, chceme jim k tomu dát doprovodný program a také, aby to i pro hráče bylo zajímavé, protože by pak měli volné víkendy. Hranice jsou fotbalový region a hodně zápasů se během víkendů kryje,“ přidal pohled sportovní ředitel Marek Chudý.

