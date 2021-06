Komu dáváte větší šance?

Myslím si, že český tým měl skvěle našlápnuto. Díky hráčům ze Slavie je velmi zajímavý směrem dopředu. Bohužel defenzivní činnost je trochu horší. Obránci nemají úplně ideální formu. Kubovi Brabcovi ani Ondrovi Čelůstkovi to v klubu moc nešlo. Zápas s Itálií odhalil, že tam může mít problém.

A Slovensko?

Slovensko potřebuje, aby kluci byli zdraví. Nějaké problémy měl Marek Hamšík, zranil se Ivan Schranz. Nevýhoda je taky to, že řada hráčů, i když jsou velmi dobří, nehrávají pravidelně ve svých klubech a nemají takovou praxi.

Kdo tedy dojde dál?

Oběma přeju postup ze skupiny, pak už se může stát cokoliv. Zároveň si myslím, že oba dva týmy ji mají dost těžkou. O trochu hratelnější podle mě mají Češi. V té slovenské se od Španělska očekává, že bude lídr, Švédové budou také výborní. Viděl jsem sestřih z přípravy a opravdu mě zaujali. K tomu Poláci. Ale taky tam první dva týmy mají problémy s covidem.

Víc věříte Čechům v konfrontaci s Anglií, Chorvatskem a Skotskem?

Jenom zdánlivě. Třeba se Skoty každý čeká vítězství, ale pozor na ně. Budou doma, navíc hrají opravdu velmi dobře. Už v Lize národů odehráli výborné zápasy v té naší skupině. O Chorvatech se nemusíme bavit. Jsou to vicemistři světa, i když mám dojem, že jdou už trošičku dolů. Byly tam nějaké změny, další hráči podle mě budou končit po mistrovství Evropy. Když jsme hráli u nich se Slovenskem, tak nás přejeli. Sice jsme vedli, ale nakonec nám nedali šanci.

Koho favorizujete na celkové zlato?

Pokud mám říct jedno mužstvo, tak bych tipoval zase Francii. Je to hodně vyrovnané. Italové vypadají výborně, ale u turnaje je to vždycky velká alchymie. Je potřeba správně načasovat formu, aby ji hráči měli v klíčový okamžik. Máte je pohromadě měsíc a to je jediný úkol. Plus samozřejmě zdraví. V dlouhodobé soutěži se po drobném zranění zapojí hráč zpátky. Tady přijde natažený sval a může být po turnaji.

Jak velkou roli bude hrát podle vás cestování, když se Euro koná po celém kontinentu? Navrch v covidové době.

Bude to nezvyklé a netradiční. Poprat se s tím ale budou muset všichni účastníci. My jsme měli původně předpřipravený základní kemp v Dublinu. Vše bylo nachystané, ale nakonec Slováky přesunuli do Petrohradu do Ruska. Naši zase budou létat z Prahy. Nebude snadné najít ideální model cestování.

Jak moc mrzí, že nebudete na Euru přímo u toho? Ožívá to teď ve vás?

Člověka to trochu mrzí, protože jsem s kluky něco prožil. Část jsem měl už předtím v jednadvacítce, takže třeba nějakých pět let jsem s nimi strávil. Je to sport a takhle to v něm chodí. Teď jim budu fandit. To je jasné. V kvalifikaci jsme nepostoupili přímo, ale z těžké skupiny a o jediný bod. Ten nám chyběl z dvojzápasu s Walesem. Mrzí mě domácí utkání, které jsme hráli 1:1. Nakonec se ale přes play-off dostala na Euro čtyři mužstva. Vedle Slovenska i Chorvatsko, Wales a Maďarsko. To je další důkaz, jak náročná a vyrovnaná ta skupina byla.

Jak slovenskou štaci s odstupem času hodnotíte?

Na Slovensku jsem byl spokojený. Byla to skvělá zkušenost. Měl jsem i kvalitní mužstvo. Výsledky v Lize národů ale zkrátka nebyly. Všechno hrozně moc ovlivnil covid. Vypadávali nám hráči, pak asi i nás šest lidí z realizačního týmu, ale nechci se na to vymlouvat. Jen mě mrzelo, že jsem se dozvěděl, že končím po telefonu, když jsem byl zrovna sám s covidem v izolaci na chalupě. To mi moc nepřidalo (usmívá se).