„Potkalo ho v 10 letech tolik zlých ran, že nešlo zůstat stranou. Nechtěla jsem, aby vyrůstal v dětském domově. Zaslouží si novou rodinu, když tu svoji, opravdovou, mít nemůže,“ řekla tehdy.

Na konci srpna se její představa stala realitou. „Dostal se do pěstounské rodiny, která je od něj příbuzensky poměrně hodně vzdálená. Víc ale sama v tento okamžik nevím, ale konec dobrý, všechno dobré,“ řekla v úterý 14. září Strakonickému deníku. To, že se o všem vůbec dozvěděla, byla náhoda. „Získali jsme pro něj dres Sparty Praha, kterou miluje. Volala jsem do dětského domova, že bychom mu ho přivezli. Tam jsem se dozvěděla, že už je v pěstounské rodině,“ uvedla učitelka.

Číslo transparentního účtu

je 3860138601/2010

V současné době čeká, zda se jí pěstounská rodina sama ozve. Teprve potom by mohla se svým žákem navázat kontakt. „Jde o rodinu, která už dříve sama zvažovala, zda by měla sílu na to dát chlapci nový domov,“ naráží Jana Rohová na jednu závažnou skutečnost. V době vzniku příběhu byla pro podporu desetiletého žáka zřízena dobrovolná sbírka. Tu založil Nadační fond Srdce pro Strakonice. „V současné době je na něm něco přes 401 tisíc korun,“ řekla zakladatelka fondu Petra Kurschová. V tomto případě se jedná o shromažďování prostředků bez omezení cílové částky, termín uzavření sbírky bude v den chlapcových 18. narozenin.

Oklikou z neformálních zdrojů

V samotném počátku se v případu angažovala také náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová. „Hned po reportáži na ČT 1 jsem volala paní učitelce Rohové. Sama jako sociální pracovnice s klienty v krizových situacích pracuji a na osudech lidí včetně dětí mi záleží. Na moji žádost si vedoucí krajského OSPOD (oddělení sociálně právní ochrany dětí – poz. autora) vyžádala chlapcův spis, dále jsem se spojila s organizátorkou sbírky paní Petrou Kurschovou, abychom doladily všechny náležitosti účtu, na který jsou veřejností zasílány peníze pro chlapce,“ vysvětlila tehdy svoje kroky.

Co se ale týká nových informací ohledně dalšího osudu Chlapečka z reportáže, jak ho lidé v republice znají, je na tom stejně, jako učitelka Jana Rohová.

„Ráda bych vám sdělila bližší informace týkající se kloučka ze Strakonicka, ale i já se je bohužel dozvídám oklikou z neformálních zdrojů. Paradoxem je, že jako náměstkyně pro sociální oblast mám v kompetenci také řešení problematiky náhradní rodinné péče, ale zpětnou vazbu u konkrétních případů z důvodů ochrany osobních dat nemám. Nicméně, příběh má šťastný konec a chlapec je umístěný v příbuzenské pěstounské rodině. Na druhou stranu mě mrzí, že ani paní učitelce Rohové, které nebyl osud chlapce lhostejný nemůže dát OSPOD na chlapce kontakt, přestože mu v těžkých chvílích byla nejbližším člověkem.“

Po medializaci příběhu o chlapce projevily zájem čtyři pěstounské rodiny ze Strakonic nebo blízkého okolí.