Škola na sebe upoutala pozornost, když v pondělí nepožadovala testování příchozích žáků na přítomnost covidu-19. „To nás trochu mrzelo, dcera ale do školy už musí. Testy však máme i doma, otestovala se i ve škole,“ popsal po odchodu ze školy jeden z tatínků. Škola totiž testy nabízela, žádné dítě k nim ale nebylo nuceno.

Rodiče dětí jsou nyní rozděleni na dva tábory. Jedni testování vyžadují, jiní ho striktně odmítají. „Testování dětí je nesmysl. Vždyť to může chytit někde odpoledne a v úterý to stejně do školy zatáhne,“ zmínila na parkovišti maminka jednoho z prvňáčků.

Její známá je stejného názoru. „Dcera už musela do školy, sociální vazby chybí, nechtěli jsme ji ale vystavit jakémukoli traumatu z testování. A také si myslím, že to je zbytečné,“ vysvětlila.

Další muž bez roušky vede ke dveřím školy dvě děti. „Obě se ve škole testovaly, trvali jsme na tom. Waldorfská škola je pro děti lepší řešení než škola klasická, ale to, že nepožaduje testování, považuji za selhání. Uvidíme, jak veliké,“ řekl.

Město Semily, coby zřizovatel školy, není ze situace nadšené a stále čeká na výsledky kontroly státního zdravotnického dozoru. „Jako zástupce zřizovatele musím trvat na dodržování vládních nařízení, lidsky ale krok školy chápu. Waldorfská škola má přece jen jiný program než základní školy klasické,“ řekla starostka Lena Mlejnková. Město už svolalo zasedání školské rady.

Rozpolcení rodiče

Starostka každopádně vnímá rozpolcenost mezi rodiči. „Dostáváme maily jak na podporu vedení školy, tak i velmi kritické. Ta situace je opravdu nešťastná,“ dodala.

Na škole nadále probíhá šetření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje. „Provedli jsme šetření na místě a konstatovali porušení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. K protokolu může kontrolovaná osoba podat námitky, teprve po jejich vypořádání ve věci rozhodneme. Kromě místního šetření denně monitorujeme situaci ve výskytu onemocnění, a pokud by došlo k onemocnění navázaného na školu, využili bychom pravomoci k omezení jejího provozu,“ sdělila mluvčí KHS Zuzana Balašová.

Ředitel školy Ivan Semecký nereaguje od neděle na telefony, zaslal ale odpověď na mailový dotaz. „Záleží na každém, jak se k dané situaci ve svém životě postaví. To je tak všechno, co chci říct,“ odpověděl.

Deník má k dispozici text mailu, který mělo vedení školy rozeslat rodičům před pondělním nástupem do školy. „Do školy mohou přijít všechny děti bez ohledu, zda se budou či nebudou testovat. O testování dětí musí rozhodnout rodiče,“ stojí v textu. Kdo nechtěl svou ratolest testovat, musel poslat po žákovi písemný nesouhlas.

Diskuze na sociálních sítích

Od rozhodnutí semilské školy se distancuje Asociace waldorfských škol České republiky. Situace rezonuje i na sociálních sítích. Tady se většina diskutujících kloní za stranu školy a předjímá sbírku na případnou pokutu.

Tlak některých rodičů na to, aby ředitelé školních zařízení obcházeli nařízení, roste. Třeba v Jablonci nad Nisu se proto vedení města rozhodlo vyslovit ředitelům městem zřizovaných škol svou jasnou podporu. „Rodiče apelují na ředitele mateřských a základních škol, aby se současným nařízením postavili, a argumentují různými právními rozbory,“ přiblížila mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Město prohlášením deklaruje, že v případě pozdějšího zrušení daných opatření pro nezákonnost či protiústavnost nebude z kladného postoje ředitelů k nařízením vyvozovat žádné postihy.