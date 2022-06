Zároveň potvrdila, že investor přišel s neoficiálním návrhem, co by si na místě představoval. A nebylo to v rozporu s představami magistrátních úředníků, ačkoli dosud žádný oficiální návrh řešení nedostali. „Oficiální žádost týkající se konkrétního projektu, který by měl na místě vyrůst, zatím žádný odbor magistrátu nedostal k posouzení,“ potvrdila mluvčí magistrátu.

Zástupci firem Swietelsky Real Estate a architektonické kanceláře Casua už částečně o projektu promluvili v některých médiích. Na místě má vyrůst komplex s více než 220 byty, některými k pronájmu a některými k prodeji. Součástí komplexu má být věž u Jičínské ulice, na níž naváže další zástavba dvora, restaurace a kavárny. Celý prostor dnes uzavřené věznice by se tím otevřel veřejnosti.

Oficiálně se firma Swietelsky Real Estate k projektu zatím vyjadřovat nechce. „V tuto chvíli je to jen záměr a zatím to veřejně jako firma nekomentujeme,“ řekl Zdeněk Zuntych z PR oddělení firmy. Architektu Pavlu Vecánovi, který záměr prezentoval, se nám zatím nepodařilo dovolat.

Minulost s vězni i herci

Bývalé nápravné zařízení přiléhá k budově okresního soudu. Obě stavby vznikly v roce 1928 jako justiční areál projektovaný architektem a urbanistou Františkem Jandou, který se stal sídlem tehdejšího Krajského soudu v Mladé Boleslavi. V letech 1948 a 1949 v budově sídlilo velitelství mladoboleslavského oddílu Státní bezpečnosti. Jedno poschodí věznice bylo v té době vyhrazeno prominentním politickým vězňům.

V první polovině 50. let režim do cel soustředil odsouzené duchovní. Věznice s kapacitou 240 odsouzených byla zrušena v roce 1955.

Po zrušení věznice budovu využíval Státní ústřední archiv, který ji opustil v roce 1995. Vězeňská služba zvažovala rekonstrukci objektu, v němž chtěla vzhledem k výhodné poloze a propojení s okresním soudem zřídit vazební věznici.

Kvůli havarijnímu stavu budovy a vysokým nákladům na opravy se však rozhodla objekt prodat ve veřejné soutěži za minimální cenu 20 milionů korun.

Budova zůstala v původním stavu a slouží k natáčení českých i zahraničních filmů. Vznikaly v ní například snímky Kajínek, Lidice, Mission: Impossible – Ghost Protocol či Adéla ještě nevečeřela. Natáčely se v ní také seriály včetně Případů 1. oddělení, Českého století nebo Zločinů velké Prahy. Jedním z posledních obyvatel zdejších cel tak byl zřejmě Ivan Trojan ve filmu Šarlatán.