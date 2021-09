Je krátce po setmění a na čerpací stanici v Hronově plní 23letý student právnické fakulty v Brně Antonín Falta plynem nádrž automobilu. Má před sebou nelehkou cestu dlouhou přes šest tisíc kilometrů. A stejnou porci by měl ujet při cestě zpátky. Aspoň doufá.

Spolu se svým kolegou z fakulty Janem Brablíkem se rozhodli ke „studijní cestě“, která bude cokoliv jiného jen ne bezstarostná. Jejich Mission Impossible má za cíl zemi, o níž momentálně mluví celý svět.

„Vyrážíme přes Evropu, Turecko, Irán a cílem má být Afghánistán. To, jestli se do něj dostaneme, se uvidí až na místě podle aktuální situace, jak to na tom daném území bude vypadat,“ říká Antonín Falta z Náchoda, který kvůli nečekaným okolnostem bude velkou část cesty sedět za volantem sám. Jeho kolega se přidá až na turecko–iránské hranici. Na cestu nevyrazil žádným terénním vozem, ale v jedničkové Škodě Fabia. Včera nechal za zády Evropu a nyní ho čeká asijská část cesty.

S jakým cílem se do této lokality, ze které se stáhli i vojáci NATO, vydáváte?

Chtěli bychom se hlavně věnovat porovnání Tálibánem nastolovaného práva šaría se šaríou v jiných islámských státech – například ve Spojených arabských emirátech či Saudské Arábii. Chceme zjistit, do jaké míry je tálibánské pojetí šaríi extremistické a jaké konkrétní vlivy na jejich právní systém působí.

Tento prvotní cíl ale momentálně trochu převýšil náš zájem zkoumat opravdovou situaci přímo na místě. Sice se k nám každý den dostávají různé informace o krizi v Afghánistánu ze světových médií, ale lidé z místa, se kterými jsme ve spojení, nás informují o tom, že Tálibán je spíš vítán než zatracován. A nás zajímá, proč ho vítají. A právě touto cestou chceme v reálu zjistit, jak místní lidé vnímají nástup právního řádu Tálibánu.

Nepovažujete vaši misi v této turbulentní době za riskantní? Nechcete počkat, až se situace v Afghánistánu uklidní?

Právě naopak. Myšlenka nahlédnout pod pokličku extrémistické šaríi nás láká už několik let. Cestu jsme plánovali na příští rok. Nicméně vzhledem k tomu, jak rychlý spád vzalo v posledních týdnech dění v Afghánistánu a na územích v blízkosti jeho hranic, jsme se rozhodli, že se sbalíme a vyrazíme hned. To, co se tam nyní děje, když se šaría zavádí, je pro náš záměr ideální. Jsme si vědomi, že ta překotnost změny sice s sebou přináší určité nebezpečí, ale pro účel naší cesty je to ta správná chvíle a nejvhodnější možná doba.

Jedete po vlastní ose a vybrali jste si vůz, po kterém by na mnohatisícovou cestu, při níž o náročný terén nebude nouze, dobrovolně sáhl málokdo…

Je to tak. Původně jsme chtěli jet terénním pick-upem novějšího data výroby. Byli jsme ale několikrát upozorňováni na to, že do těchto regionů se nevyplatí jet s moderním vozem, protože ty se stávají rády kořistí ať už bojovníků různých frakcí nebo i místních. Vybírali jsme proto z těch nejobyčejnějších aut a nakonec jsme se rozhodli pro jedničkovou modrou Fabii 1,4 Mpi. Je to obyčejné nenápadné auto, umíme ho v případě potřeby i spravit.

Vyrážíte na cestu jenom ve dvou nebo budete mít v zádech nějaký další doprovod? Přece jen jedete do nestabilní oblasti, kde se na cizince ze západu nedívají s nadšením.

Budeme mít jištění, které pojede v relativně blízké vzdálenosti k nám, aby ta cesta pro nás byla technicky a hlavně fyzicky bezpečnější. Je to zkušený tým, ale není na místě, abych komentoval, o koho se jedná. Jsou to lidé, kteří by nám v případě nějakého konfliktu měli umět pomoci. Sami jsme to dlouho zvažovali, do jaké situace jsme ochotni zajít. Jsme ale přesvědčeni o tom, že naše cesta je natolik bezpečně naplánovaná, že k takové situaci nedojde. A pokud k ní dojde, tak ji budeme holt muset s maximální grácií ustát.