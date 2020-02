Vrah na oběť čekal na sousední benzinové čerpací stanici. „Koupil si tu pivo, stál venku, pak se vrátil pro druhé a šel opět ven. Pivo už ale nedopil, nechal ho tam. Zřejmě čekal na majitele firmy a hned jak přijel, tak se za ním vydal,“ řekl Deníku zaměstnanec benzinky.

Podle jednoho z řidičů byl útočníkem bývalý zaměstnanec, který se choval velmi zvláštně. „Jezdil u nás asi tři čtvrtě roku. Byl velmi problémový, psychicky na tom určitě nebyl dobře. Když nastoupil, byl vlastně bezdomovec, bydlel nejprve ve svém autě, pak v kamionu. Pak ale přišel o papíry, protože nesmyslně riskoval na silnici, a musel skončit. To bylo vloni koncem prosince,“ řekl Deníku řidič a dodal, že pachatele krátce po činu zadrželi zaměstnanci firmy, kteří ho zpacifikovali a poté předali policii.

Jiřímu Ž. už ale nikdo pomoci nedokázal, i když na místo letěl záchranářský vrtulník. „Muž utrpěl vážná zranění, lékař musel na místě konstatovat smrt,“ uvedla krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.

„Všechny nás to zasáhlo, takový konec si Jiří Ž. nezasloužil. Všem ochotně pomohl,“ řekl na místě jeden z pracovníků firmy. Někteří ze zaměstnanců brečeli, nic říkat nechtěli. Do řeči nebylo ani zdrceným členům rodiny. „Nezlobte se, ale nic říkat nebudu,“ uvedl otec mrtvého.

Na místě zasahovali policisté z Klatov, poté přijel i výjezd z Plzně. „V souvislosti s tímto případem policisté zadrželi 46letého muže a nyní probíhají úkony trestního řízení. Provádí se ohledání místa činu a výslechy svědků. Na místo jede i krizový intervent,“ uvedla dopoledne krajská policejní mluvčí Martina Korandová. Odpoledne doplnila, že kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Dá se očekávat, že během čtvrtka bude útočník z vraždy obviněn a do pátku by měl klatovský soud rozhodnout o jeho vzetí do vazby.