Na místě zasahovali hasiči, kteří museli evakuovat cestující. "Zasahovala jednotka z Horažďovic a jednotka drážních hasičů. Odhadem se evakuovalo asi 30 cestujících do výlukového autobusu. Ve 22.45 hodin jsme předali událost drážním hasičům," sdělil krajský mluvčí hasičů Petr Poncar.

"V neděli 12. září ve 21.12 hodin rychlík projel návěstidlo v poloze stůj a vjel do vlakové cesty rychlíku v opačném směru. Zaměstnance Správy železnic ihned zareagoval a použil generální stop. Vlaky zastavily bezpečně 650 m od sebe. Událost je v šetření vyšetřovatele Správy železnic," uvedla za Správu železnic mluvčí Radka Pistoriusová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.