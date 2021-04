Téměř týden staré video s názvem „Kontrola na hranicích“ koluje už skoro týden hlavně mezi místními. Na serveru YouTube už však nasbíralo desítky tisíc zhlédnutí. Zdibský strážník v klidu upozorňuje občany, že už se dostali do Středočeského kraje. Na rozdíl od záběrů z jiných případů se tentokrát neobjevuje žádné násilí. Pouze cyklista se slovensky táže: „Robite si srandu?!“ Příslušník obecní policie odpovídá, že „nerobí“.

„Vypadám tak? Nevypadám,“ odvětí strážník na konci cyklostezky A2, která vede až do Drážďan. Pražané se však směrem na Klecany podél Vltavy nedostanou. Končí zde administrativní hranice hlavního města, která je kvůli vládním restrikcím souvisejícím s koronavirem uzavřena. Cestovat mezi okresy se může pouze s platnou výjimkou.

Šéf obecní policie Karel Šedivec pro web Pražská drbna uvedl, že jeho kolegové neudělili nikomu pokutu a že namátkové kontroly budou probíhat dál. „Pražáci mají čtyřicet kilometrů cyklostezek a mají problém kvůli dvěma kilometrům cyklostezky,“ řekl Šedivec k problému a postěžoval si, že hlídkující strážníci čelí od některých lidí slovním útokům, cyklisté do nich podle Šedivce dokonce i narážejí.

Zmíněné video každopádně působí na první pohled poněkud absurdně. Zdejší obyvatelé namítají, že skutečným problémem Zdib a okolí je noční vykrádání aut a garáží. Další namítají, že davy lidí se srocují také na náplavkách v centru.

Porušení nočního zákazu vycházení

Na ty se zaměřily policejní kontroly v úterý. Mluvčí pražského krajského ředitelství policie Eva Kropáčová sdělila agentuře ČTK, že právě podskalská náplavka byla jedním z řady míst, kde policisté zasahovali. S lidmi řešili porušení koronavirových pravidel domluvou, správním orgánům předali k řešení pouze některé provozovatele stánků s občerstvením.

„Podle mluvčí je v pořádku, že lidé s ohledem na hezké počasí tráví více času venku, ale je nutné dodržovat všechna opatření včetně zakrytí úst a nosu nebo zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti,“ napsala ČTK. Během úterý se v metropoli uskutečnilo zhruba 1600 kontrol v centru města a dalších osm tisíc kontrol bylo na hranicích kvůli omezení pohybu mezi okresy. Ke sdružíjícím se skupinám lidí, kteří si užívali příchod jara, vyjížděli policisté na základě oznámění i vlastního zjištění.

Například na Náplavku se musela policie vracet několikrát. „Po výzvě se lidé zpravidla v klidu rozešli, ale někteří se později vrátili a přišli další,“ řekla Kropáčová s tím, že u Vltavy bylo několik desítek lidí i přes zákaz nočního vycházení i po 21. hodině. Zásahu se účastnila také pořádková jednotka. K rozehnání shlukujících se lidí použili policisté megafon.

Hřib opět apeluje na Hamáčka

Na žižkovské zahrádky na Ohradě dorazil „policejní anton“ už odpoledne. Provozovatelé zde prodávají občerstvení určené k domácí konzumaci. Podle ČTK policie případ předala příslušnému správnímu úřadu, který bude jednání majitele podniku řešit jako přestupek. Zasahující policisté pak vyzvali k odchodu asi dvě stovky lidí, z nichž většina z nich neměla respirátor či jinou ochranu dýchacích cest.

Pražané zaplnili pražské parky a náplavku, protože nemají jinou možnost kam vyrazit v těchto skoro až letních teplotách do přírody. Proto opět apeluji na propojení Prahy s okresy Praha-východ a Praha-západ. Pomohlo by to rozptýlení lidí do většího prostoru, @jhamacek. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) March 31, 2021

Na základě krizových opatření menšinové vlády Andreje Babiše (ANO) platí, že pokud si lidé něco koupí z výdejního okénka restaurace, musí při jídle či pití dodržovat dvoumetrový odstup od ostatních, pokud nejde o členy jedné rodiny. Nutnost nošení chirurgické roušky se týká i venkovních prostor v zastavěném území obce, kam ovšem spadá celé město včetně parků.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) prostřednictvím twitterového účtu proto vyzval vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), aby propojil metropoli se středočeskými okresy Praha-východ a Praha-západ: „Pomohlo by to rozptýlení lidí do většího prostoru.“ Hřib o tuto výjimku žádá Babišův kabinet opakovaně spolu s Petrou Peckovou (STAN), hejtmankou Středočeského kraje. Hamáček jejich žádost odmítl s tím, že by to bylo velké riziko dalšího šíření covid-19.

Vládní představitelé tvrdí, že k případnému rozvolnění opatření dojde až po Velikonocích. Současné dění nicméně silně rozděluje společnost – jedni poukazují na nezodpovědnost části lidí, kteří mohou ohrozit své okolí a kteří svým jednáním „plivají do tváře“ přetíženým zdravotníkům. Bojí se různých mutací a těžkých stavů vyžadující intenzivní péči.

Druhým se zase nelíbí ztráta svobody, chybí jim vysvětlení, že vládní zákazy skutečně pomáhají proti covidu, a volají po cílených opatřeních v zasažených oblastech. Poukazují rovněž na to, že v nemocnicích je pravděpodobně významné „semeniště“ koronaviru a celková smrtnost (i díky očkování) onemocnění covid-19 není tak hrozivá, jak se ještě před rokem zdálo.