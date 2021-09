Své svědectví přinesli mimo jiné i pozůstalí po muži, který pracoval u speciální pořádkové jednotky policie, a to jeho manželka a syn. Oběma nechal dopis na rozloučenou a oba se shodují: k sebevraždě donutil muže a otce režisér.

Štábu tehdy šéfoval J. B., jde o člena štábu externí produkce, která pořad pro TV Nova dodává. A právě on stanul u opavského soudu na lavici obžalovaných, státní zástupce jej letos obžaloval z vydírání. Jedním z motivů, proč se S. K. osmý den natáčení oběsil, měl být rasismus, ke kterému jej měl režisér nutit.

Žena, která do Slavkova přicestovala, totiž byla Romka. Režisér mu měl dále vyhrožovat vyhazovem od policie nebo milionovou pokutou, kdyby chtěl natáčení předčasně ukončit. Syn M. K. u soudu řekl, že na jeho otce byl vyvíjen tlak.

„Režisér se jej otázkami snažil dostat do kouta, bylo mu vyhrožováno, že dostane pokutu za ukončení natáčení. Otec řekl něco na kameru proti Romům a mělo to vyznít tak, že je rasista. Měl obavy z trestního stíhání, to mi řekl. První dny natáčení byly úplně v pohodě, všichni spolu vycházeli, ale režisér chtěl adrenalin. Poslední dny už byl otec zmatený, nebyl to on,“ uvedl. Poslední večer pak svým dvěma synům měl vše i se svou „náhradní“ manželkou říct a domluvili se, že natáčení další den ukončí.

S. K. se měl obávat i toho, že při cestě do Hranic, kde mělo proběhnout setkání „mezi osmi očima“ (takto se na konci pořadu jmenuje setkání, jehož se vždy účastní oba přihlášené páry - pozn. aut.), jej zastaví příslušníci Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). „Tlak byl na něj vyvíjen psychologickými otázkami. Režisér se jej pořád ptal na jeho názory na Romy, chtěl vyvolat konflikt. Manipulovat se snažil i mě, zkoušel mě rozhodit. Režisér byl strůjcem toho všeho,“ dodal.

Skončit natáčení prý chtěli všichni

O vině režiséra nepochybuje ani manželka zemřelého policisty D. K. „Jsem přesvědčena, že jej k tomu režisér donutil. Muž byl hodný člověk. A já sama jsem viděla, jak se režiséři chovají na natáčení v Litovli. Výměnu nechtěl ukončit jen on, ale i já a rodina z Litovle. Patnáctiletá holka mě chtěla vyhodit z okna, když jsem chtěla volat policii, štáb mi to zakázal, že neexistuje, že se to ukončit nedá, režisér křičel, že on i my přijdeme o peníze. Synové mi poté řekli, že taťka byl z režiséra špatný, že mu měl vyhrožovat, chtěl to skončit, ale nedovolili mu to. Že režisér nechápal, že jsou s náhradní manželkou v pohodě,“ popisovala D. K.

Přemýšlel o výpovědi

O tom, že se přihlásil do Výměny manželek, prý S. K. neřekl nikomu ve své práci. Večer před smrtí pak S. K. volal svému nadřízenému, který rovněž svědčil u opavského soudu: „Ptal se, za jakých podmínek lze ukončit pracovní poměr. Sdělil mi, že se natáčí a že to od začátku nebylo dobré. Že se nechal do něčeho navést a že si pro něj jede GIBS. V telefonu byl klidný, o štábu vůbec nemluvil.“

Režisér J. B. veškerou vinu popírá, body obžaloby považuje za absurdní a výroky za překroucené. Nic rasistického podle něj natočeno nebylo.

Závěrem dodejme, že verdikt u opavského soudu ještě nepadl, hlavní líčení totiž bylo odročeno.