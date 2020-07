Ještě dříve, než se ke srážce dvou vlaků přiřítili záchranáři, stačil tam ze Štolmíře dojet Jiří Stuchl. „Na místě byli už českobrodští městští strážníci, jeli zrovna do Štolmíře na obchůzku. Přiběhl jsem tam asi ve tři čtvrtě na deset,“ popisuje Jiří Stuchl.

Ze začátku byla prý ve vlaku tma, ale pak už viděl uvnitř pobíhat lidi. „Strážníci se začali dobývat do prvních dveří, snažil jsem se pomoci, vytáhli jsme první dvě děti a jednoho dospělého. Pak se nám s dalším kamarádem podařilo otevřít druhé dveře,“ vypráví s tím, že přední vagón byl velice nestabilní.

„Doběhl jsem do míst, kde je strojvůdce. Volal jsem, ale marně. Bylo bez šance, že by tam mohl být někdo živý,“ řekl.

„Po příjezdu záchranářů, abychom nepřekáželi, koordinovali jsem pak odchod lidí bez zranění, tahali jsme z vlaku cestující s lehčími zraněními. Jeden pán měl zraněnou nohu, další paní rozseknutou hlavu,“ popsal a chválil koordinaci složek IZS při zásahu, kdy se ihned na vytvořilo traumacentrum apod.

Z trolejí jiskřilo

„Kupodivu v předním vagónu bych odhadl tak tři až čtyři vážná zranění. Byly tam i tři děti, z toho dvě v kočárku, myslím, že byly v pořádku. Mezi zraněnými cestujícími jsem narazil na kamarádku, která měla zlomenou ruku,“ řekl Jiří Stuchl a vybavil si ještě jednu okolnost.

Když přijížděl ke sraženým vlakům, jiskřilo se z trolejí. „Báli jsme se, aby to nebylo pod proudem, to se nepotvrdilo. Ještě bylo trochu světlo, tak jsme viděli, že troleje jsou nad tím. Poprvé v životě jsem tu viděl samostatně poštovní expres a zrovna v takovémto okamžiku,“ dodal.

Zdroj: Youtube

Že shodou okolností byla jako první na místě neštěstí městská policie, potvrdil také starosta Českého Brodu Jakub Nekolný. „Strážníci se pohybují po městě a zrovna projížděli okolo, takže reakce byla okamžitá. Museli se dostat do vlaku, rozbít dveře, začít evakuaci,“ uvedl starosta a připomněl, že ke srážce vlaků došlo vlastně těsně před městem, takže lidé z Českého Brodu se už v těchto místech připravovali na výstup. „Nárazem pak došlo k řadě zranění, zejména zlomeniny rukou, žeber, otevřené krvácení,“ řekl starosta.

Přijel speciální nehodový vlak

Poblíž neštěstí se na přilehlém poli shromáždili další lidé, někteří ze zvědavosti, jiní možná ve snaze dostat se domů. Bylo kolem jedenácté hodiny v noci, což by odpovídalo návratu z restauračních zařízení a jistým známkám mírné podnapilosti u některých z nich. Policie nikoho do blízkosti vlaků samozřejmě nepustila. Jeden z mužů to komentoval slovy „To je teda demokracie“.

Práce na odstraňování zdemolovaných souprav zabraly během pondělí mnoho hodin. Správa železnic řešila, jak vlaky z místa srážky dostat, aby se neponičily ještě víc a zároveň také nepoškodily koleje. Přijel i speciální nehodový vlak.

Do sebe zaklíněné soupravy se podařilo roztrhnout a dostat je v první fázi podvozky vně kolejí. To už byl okamžik, kdy kolem 10.45 hodin zahoukal první vlak, který mohl rychlostí 20 km/hod okolo místa neštěstí projet. Rychlíky jezdily odklonem přes Nymburk a Benešov. Policie dokumentovala událost dronem.

Podle slov mluvčího Správy železnic Marka Illiaše jsou prvotní odhady škod ve výši 45 milionů, a to na drážních vozidlech. „Po odstranění vlaků bude následovat prohlídka traťového svršku a spodku. Vypadá to ale, že by infrastruktura neměla být fatálně poškozená,“ naznačil Marek Illiaš.

Připomněl zároveň, že v okamžiku neštěstí bylo jak traťové zabezpečovací zařízení, tak návěstidla funkční. Vyšetřování srážky by mohly být nápomocny záznamy z černé skříňky vlaku, která byla umístěná v zadní části. Přední část vlaku je zcela zdemolovaná, takže tam z černé skříňky patrně záznamy použít nepůjde.