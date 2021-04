Když všechno „prasklo“, pochopili, že jediná cesta, jak se vyhnout vězení, je dohoda. Prostřednictvím svých advokátů navrhli státnímu zástupci jednání o dohodě o vině a trestu, což je stále častěji využívaný institut.

Vše doznali a škodu v řádech desítek milionů korun uhradili. Souhlasili také s podmíněnými a poměrně výraznými peněžitými tresty i zákazy činnosti. Tím získali šanci uniknout vězení. Některým obžalovaným hrozilo až deset let vězení.

Poslední krok

S napětím všechny strany v úterý vcházely do jednací síně Krajského soudu v Ostravě. Ten mohl dohodu schválit, ale také odmítnout. Po několikahodinovém projednávání zvolil první variantu. „Dohodu jsme schválili,“ řekl Deníku předseda senátu. U klasického hlavního líčení by se případ mohl táhnout roky.

Vše se točí kolem ostravské firmy VD Vinotéky obchodující s vínem a destiláty, jež má pobočky po celé republice. Mezi obžalovanými byli bývalí i současní zástupci a také IT expert z Ostravy. Ten do pokladního systému nainstaloval speciální software. Do problémů se dostaly i tři firmy, kromě VD Vinotéky i její moravská divize a firma ostravského experta na počítače.

Tresty

Čtyři z obžalovaných vyvázli s tříletými podmíněnými tresty odloženými na pětiletou zkušební lhůtu. Jde o nejpřísnější trest v rámci podmíněného odsouzení. Pátý vyvázl se dvěma roky s odkladem na tři roky. Padly také zákazy činnosti, a to až na šest let. Všichni dostali i peněžité tresty, a to až 5,5 milionu korun. Stíhány byly i zmíněné tři firmy, u kterých došlo k dohodě ohledně peněžitých trestů. Ten nejvyšší činil 4,5 milionu korun.

Na podvod se přišlo díky finančnímu úřadu, který v rámci vlastního šetření vytipoval takzvané rizikové společnosti. Při následném prověřování zjistil u ostravské firmy nejasnosti a nestandardní postupy.

Případem se pak začala zabývat policie. Podezření se potvrdilo při cíleném nákupu. Během něj byly porovnávány údaje na účtence s údaji, které ve stejné chvíli směřovaly z obchodu do systému EET. Po zjištění rozdílů se rozjelo intenzivní vyšetřování. To postupně odhalilo nesrovnalosti z let 2017, 2018 a 2019. Při domovních prohlídkách policisté zajistili luxusní hodinky, šperky, výpočetní techniku a další věci, včetně peněz.