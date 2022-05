Statek zasazený uprostřed velké zahrady sousedící s liběšickou hasičskou zbrojnicí je každý rok obsypaný květinami. Hana pěstuje jarní tulipány, muškáty v koflících na každém parapetu a další letničky v závěsných květináčích se houpou na řetězech pod střechou. Vší rozkvetlé nádheře kraluje obří růžovofialová azalka na skalce, na kterou je zahradnice náležitě pyšná. Zasadila ji krátce na to, co před třiceti lety odešla do důchodu.