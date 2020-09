/INFOGRAFIKA/ S koncem léta a začátkem školního roku přichází do obchodních center více teenagerů. Ne vždy však za účelem nakupovat. Narůstá totiž počet případů, kdy mladí lidé v obchodních centrech natáčejí videa, při kterých provokují ochranku.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Pro sledovanost a z toho plynoucí výdělek jsou „hvězdy internetu“ ochotny provokovat ochranku, obtěžovat ostatní nakupující nebo záměrně poškozovat nájemce,“ popisuje Jaroslav Zoubek ze společnosti M2C, která zajišťuje bezpečnost ve většině obchodních center v metropoli. „Pokud někoho provokují a ještě si ho přitom natáčejí, ne každý to vydrží. Někoho to svede k nepřiměřené reakci. Youtuber však má přesně to, co potřeboval,“ vysvětluje.