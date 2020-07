Rodina se z události dosud nevzpamatovala, jak však řekla Deníku blízká příbuzná, velkým pozitivem pro všechny členy rodiny je, že se stav holčičky výrazně lepší, a to po fyzické i psychické stránce.

Tragédie se stala letos v únoru. Z okna nejprve vypadla dívka, poté skočila dolů její 39letá matka. Od skoku ji neodradili ani záchranáři, kteří přijeli na místo a viděli ji stát na parapetu. „Ona nereagovala na žádné slovní výzvy, vypadala, že je úplně mimo. Vůbec nás neregistrovala. Trvalo to nějakých pět až deset minut po odjezdu sanitky se zraněnou dívkou. Pak udělala to, pro co se rozhodla,“ řekl Deníku jeden ze záchranářů. Žena byla převezena do nemocnice, kde ale ještě týž den svým zraněním podlehla. Naopak dítě jako zázrakem neutrpělo žádná závažná zranění.

Policie se případem zabývala měsíce, nedávno ho ale odložila poté, co došla k závěru, že za pádem dítěte stála jeho vlastní matka. Potvrdil to mimo jiné i dívčin výslech. „Policie případ odložila, neboť není koho trestně stíhat. Pachatelka je mrtvá,“ řekla ve středu Deníku policejní mluvčí Martina Korandová s tím, že bližší informace nebude s ohledem na rodinu uvádět.

„Nikdo, kdo něco podobného nezažil, si neumí představit, co jsme v uplynulých měsících prožívali. Velmi těžké bylo pro nás unést to, co se objevovalo v některých médiích. Situaci ještě komplikoval fakt, že kvůli koronaviru nemohl za malou její tatínek do nemocnice,“ řekla Deníku blízká příbuzná holčičky i její zesnulé matky. Dodala, že rodina sice stále prožívá hodně těžké chvíle, nicméně už se blýská na lepší časy. „Malá rehabilituje, chodí cvičit, pere se i s mentální anorexií. Její stav se zlepšuje, a to díky jejímu tatínkovi, její starší sestře a vůbec celé rodině. Pomáhají i přátelé, kteří nám dodávají sílu. Moc musíme poděkovat i psycholožce Janě Moučkové z dětské kliniky Fakultní nemocnice v Plzni, která odvádí skvělou práci,“ uzavřela dívčina příbuzná.