„Byli jsme doma, když vyběhly děti a začaly křičet, že hoří barák. Za nimi běžela manželka a říkala: nehoří, trhají se zdi. Hned na to se do příkopu vyvalil kus zdi. Manželka hned volala hasiče a zabezpečili jsme chodník, aby se zeď nezřítila do silnice. To bylo hrozné,“ popsal loni v září průběh neštěstí Milan Šír, který v domě bydlel s manželkou a dvěma dětmi. Přízemí obývala jeho tchyně. Stačili si vzít jen doklady.

Díky práci přivolaných hasičů se později podařilo zachránit i další osobní věci včetně hraček pro děti. Statik, který tehdy zasahoval na místě, ale nakonec nařídil demolici domu, hrozilo totiž jeho zřícení do ulice. „Byla to přes 100 let stará budova. My jsme ji koupili asi před osmi lety, kdy jsme začali s rekonstrukcí. Vyměnili jsme rozvody, udělali nové podlahy. Před pěti lety jsme koupili nový kotel a rekonstrukci jsme chtěli završit novou fasádou, okapy a hromosvody. Chtěli jsme mít bezpečný opravený dům pro rodinu. Místo toho jsme ale přišli o všechno,“ okomentoval události z 14. září Milan Šír.

Pomoc nabídli sousedé

Půl roku od tragické události rodina z Františkova stále čeká na svůj happyend. Na pozemku v Nové ulici, kde stával jejich dům, sice už není hromada suti, rozbitých domácích spotřebičů a osobních věcí, avšak nový domov toto místo stále nepřipomíná. Zůstaly tam základy budovy, přibyl nový plot, podařilo se uklidit a zabezpečit okolí, jsou už zase vidět chodníky okolo domu, ale to je všechno, co mohl Milan Šír a jeho pomocníci zatím udělat. „Stále bydlíme u sousedů, kteří nám nabídli pomoc hned po tom, co se to stalo. Nechávají nás tady, dokud budeme potřebovat,“ řekl Deníku Milan Šír a dodal, že je za tu možnost zůstat jen kousek od jejich původního domu stále vděčný.

Děti to mají blízko do školy a rodina se také může v klidu postarat o zvířata, která má na zahradě. „Už je hotový posudek, který ukazuje na pochybení stavební firmy, jež prováděla práce na domě. Zatím ale čekáme na jejich vyjádření, nekomunikují s námi, dokud nebude případ vyřešen policií. Ta řekla, že šlo o přestupek, my jsme se ale odvolali, a případ tak byl vrácen policii k došetření,“ informoval o dosavadním průběhu vyšetřování příčin tragické události Milan Šír. „Teď nám nezbývá než čekat. Nic jiného nevíme. Nemůžeme ani použít peníze, které nám lidi poslali na transparentní účet, protože nevíme, na co budeme mít,“ řekl Šír.

Deníku řekl, že plán je postavit na původním místě nový dům. „Určitě tady chceme zůstat. Otázkou ale je, co budeme stavět a v jakém rozsahu,“ uvedl strážník.

Situaci podle něj komplikuje také probíhající pandemie koronaviru. „Nejde jenom o to, že všechno dlouho trvá a každý se na covid vymlouvá. I já jsem covid prodělal a ještě se z toho vzpamatovávám. Měl jsem horečky okolo 39,5 stupně. Teď už to vypadá lépe. Snažíme se fungovat normálně, aby z toho naše děti neměly trauma, ale když vyjdeme na zahradu a máme tam hromadu suti, co býval náš domov, moc to k pohodě nepřispívá,“ svěřil se Deníku Milan Šír, který se v minulosti mohl spolehnout na solidaritu a pomoc od lidí, známých i neznámých. Ti nejenže poslali rodině více než půl milionu korun na transparentní účet, ale hned po události nabízeli Šírovým pomoc materiální i fyzickou.

Finančně přispělo i město

Finančně pomohlo také město Liberec, příspěvek 10 tisíc korun poslal i sám primátor Jaroslav Zámečník. Podporu dostal Milan Šír i od kolegů v práci. „Už jsem viděl za 30 let, co tuhle práci dělám, ledacos, ale když jsem přišel ke zřícenému domu, stejně mi to vyrazilo dech,“ řekl tehdy ředitel Městské policie Liberec Ladislav Krajčík. Postupem času se připojili s finančním darem i vojáci z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci.

Tragédii na Františkově zaznamenal v médiích také František Drešer, majitel firmy Perena, která se zabývá likvidací odpadů. Právě na ni se rodina obrátila s žádostí o odvoz hromady sutin, ve kterou se proměnil jejich domov. „Když jsem viděl, jak jsou nešťastní, rozhodl jsem se udělat to zadarmo,“ poznamenal Drešer, který do dobré věci „zatáhl“ i další firmy: Bagrotrans pana Resla a H.G.T. pana Hanuše. „Šli do toho s námi, vozili jsme odpad k nám, kde jsme se ho snažili třídit a nalézt v něm ještě něco užitečného,“ vzpomněl majitel firmy. „Příště může něco postihnout nás, tak nám třeba taky někdo pomůže,“ dodal Drešer. Likvidace sutin by za normálních okolností přišla na dvě stě až tři sta tisíc.

Za pomoc, kterou lidé nabídli a stále nabízejí, je Milan Šír vděčný. „V současné době nám ale pomoci nikdo nemůže. Čekáme na rozhodnutí policie, které určí, jak budeme postupovat dál. Jen doufáme, že to nakonec všechno neskončí u soudu,“ uzavřel Milan Šír.