Největší zdravotnická společnost v Ústeckém kraji Krajská zdravotní (KZ) má od tohoto týdne nové vedení. Čerstvě zvolená krajská rada odvolala představenstvo i dozorčí radu a jmenovala jejich nové členy. Na řízení KZ se nově bude podílet také bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Archivní foto | Foto: Deník/Martin Divíšek

Do zásadní obměny se nová rada pustila jen několik hodin po svém pondělním zvolení. „Od začátku jsme říkali, že potřebujeme zlepšit zdravotnictví k lepšímu. Že potřebujeme nový vítr, nové lidi, nové myšlenky,“ vysvětlil hejtman Jan Schiller (ANO). Podle něj by se zdravotnické zařízení mělo věnovat především svým zaměstnancům a sjednocení zdravotnictví v celém kraji. Pod KZ totiž přejde litoměřická nemocnice, kterou by měla následovat nemocnice v Rumburku.