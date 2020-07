/FOTOGALERIE/ Zápach fekálií nezřídka po polovině vsi. Na to si stěžuje část obyvatel Libenic. Obávají se letních veder, kdy se samozřejmě problém výrazně zhorší. S tím už mají svou zkušenost. Kde se zápach bere? Z dešťové kanalizace, do které putují odpadní vody z některých domácností. Splašková kanalizace v obci není.

Libeničtí si stěžují na zápach ze splašků. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Strouhou dešťové kanalizace fekálie tečou do čehosi jako rybníček, pak rourou a za domy po povrchu do Hořanského potoka. „Jsou to prostě lidské výkaly, jde nám to kolem domu,“ vypráví například Kamila Hejmová. Tu by možná místní mohli označit jako lufťáka, ale do malebné vesničky, jak říká, jezdí na chalupu už 35 let, vychovala tam i vnoučata.