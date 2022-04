VIDEO: Kamiony s obřími tubusy ničí Chrudim. Hlídají je kamery i strážníci

Strojírenská firma SIAG CZ sídlí ve východočeské Chrudimi už 22 let. Mezi sortimentem její výroby jsou u obyvatel města známé součásti větrných elektráren, přesněji obřích tubusů, které kamiony převážejí k zákazníkům. Protáhnout nadměrný náklad městem přes okružní křižovatky je pro mnohé šoféry obtížné, a tak ve velkém ničí vše, co jim přijde do cesty.

Od začátku března projelo městem sedm desítek kamionů s nadměrným nákladem. | Foto: archiv