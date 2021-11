Kolemjdoucí, kteří v tu dobu šli zrovna po náměstí, mohou hovořit o velkém štěstí, že se nepohybovali v místech, kam byly střepy vymrštěny.

Příčiny a okolnosti vyšetřovali hasiči, podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové za explozí stála technická závada na přímotopu.

Na místě zasahovaly všechny složky Integrovaného záchranného systému a strážníci zlínské městské policie. Při výbuchu naštěstí nebyl nikdo zraněn, jen dva policisté se nadýchali kouře a byli ošetřeni zdravotními záchranáři. Na místo dorazil i statik.

„Zatím nemáme informace, že by byl někdo další zraněn," potvrdil Deníku krátce po 13. hodině mluvčí záchranné služby Jakub Omelka.

„Co již víme, tak na místě nebyl nikdo usmrcen ani zraněn, došlo jen k materiálním škodám,“ uvedl krátce po události mluvčí zlínské police Petr Jaroš.

Výšková technika v akci

Na místo dorazili mezi prvními i strážníci zlínské městské policie. Motorizovaná hlídka na místo dorazila za 4 minuty od exploze, kterou následovaly hlídky Policie ČR.

"Strážníci následně vstoupili do budovy, zahájili evakuaci zhruba deseti osob, republikoví policisté uzavřeli hlavní přívod plynu. O dalších pět minut později pak na místo mimořádné události dorazilo několik jednotek hasičského záchranného sboru, který provedl zásah s využitím výškové techniky,“ přiblížil za MP Zlín zástupce ředitele Pavel Janík.

Na místě zasahovali profesionální hasiči z centrální stanice Zlín a hasiči Statutárního města Zlín. Okolnosti výbuchu objasnil později odpoledne vyšetřovatel hasičů.

Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové, poničila tlaková vlna okna ve směru na náměstí i k ulici Zarámí. Statik, který budovu prohlédl, na ni neshledal narušení statiky. Proto bez obav mohl do objektu vstoupit vyšetřovatel hasičů, který provedl podrobné ohledání nejvyššího patra, kde k výbuchu došlo.

„Následně zjistil, že příčinou výbuchu nebyl plyn, jak to na samém začátku vzniku události vypadalo, ale technická závada na olejovém radiátoru - přímotopu, u kterého došlo k přehřátí oleje a k následnému roztržení žebra radiátoru. Díky tomu se do místnosti dostal hořící olej a ten poškodil vnitřní prostory místnosti. V danou dobu se naštěstí uvnitř nikdo nenacházel. Proč došlo k poškození přímotopu je předmětem dalšího šetření,“ přiblížila příčinu exploze mluvčí.

Podle ní byla předběžně vyčíslena způsobená škoda na 2 a půl milionu korun.

Lidi na zahrádce zachránila markýza

Sklo z oken v posledním patře zasypalo po explozi zahrádku Cukrárny Garibaldi v přízemí objektu.Právě v tu chvíli tam seděli jak hosté, tak také majitelé cukrárny. S přáteli si dopřával odpolední kávu i její majitel se synem Mehmedi Mumin.

„Naštěstí nás zachránila markýza, která střepy zachytila," který Deníku na místě události popsal, že pohodu, kterou právě měli, najednou přehlušil výbuch a začalo se sypat sklo.

„Kdybychom neměli roztaženu markýzu, tak by nám to sklo popadalo na hlavu, to nás spasilo, jinak by střepy z oken popadaly na naši hlavu a na hosty,“ oddechl si nakonec.

Ulevilo se i pracovníkovi kanceláře Michalovi Malaníkovi, který ji má o patro níž, přímo pod prostorem Khmérských masáží.

„Ta škoda na majetku se dá nahradit vždycky, důležité je, že se nikomu nic nestalo,“ zdůraznil.

Štěstí měl i on, jen pár minut před explozí totiž budovu opustil, aby si ve městě dal oběd.Na místo události se dostavil i správce budovy, kde k explozi došlo, Pavel Kovář.

„Nevím zatím nic, uvidíme, co zjistí hasiči. Do prostor, kde to explodovalo není přivedený plyn, máme kotel a centrální vytápění,“ přiblížil. Podle něj možná měly pracovnice masážního salonu v pronajatých prostorách propanbutanovou láhev.

„Ale jestli tomu tak bylo, to vážně nevím,“ pokrčil rameny správce.

Doplnil, že v tomto případě přálo štěstí, protože se nikomu nic nestalo.Deníku se podařilo zjistit, že budova má sedm spolumajitelů, rodinných příslušníků a je pojištěna