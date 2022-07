Nejhorší byla situace u jezu v Bulharech. „Oproti středě už to není ale tak hrozné. Jaké množství rybáři s hasiči z vody vytáhli, se dá jen těžko odhadovat,“ řekl tamní starosta Jiří Osička.

S tím souhlasil i tajemník Moravského rybářského svazu Václav Habán. Uvedl, že pracovníci vytahují ryby současně na více místech. „Odhadnout nelze ani vzniklé škody. Bude se jednat o přímých škodách na rybím společenstvu a nákladech na likvidaci havárie,“ sdělil tajemník.

Mnohým situace připomněla ještě rozsáhlejší úhyn z roku 2013. Někteří rybáři ze současného stavu viní vodohospodáře z Povodí Moravy. Marian Bešter, rybář a člen Moravského rybářského svazu, kvůli tomu podal trestní oznámení. „Podal jsem trestní oznámení na neznámého pachatele a na Povodí Moravy. Tomuto se opravdu na tekoucí vodě dalo zabránit, vzhledem k minulosti z roku 2013, za tohle už musí být někdo zodpovědný,“ řekl Deníku Rovnost muž.

VIDEO: Smutný pohled. V Dyji v Bulharech hynou ryby, příčina není jasná

Tvrdí, že Povodí Moravy v minulosti přislíbilo umístit pod novomlýnskou přehradu speciální zařízení měřící úroveň kyslíku ve vodě. „Dodnes je však ani po urgencích hospodářů nenainstalovali. Ve všech médiích se uvádí, že za situaci může počasí. Je to ale tekoucí voda, kterou mohou regulovat, aby se to nestalo. Teď ji pustili přes všechna tři stavidla ode dna vodní nádrže Nové Mlýny. V řece již sinice nejsou a je po všem. A to přesto, že se počasí nezměnilo. Toto šlo udělat již dříve,“ kroutil hlavou Bešter.

Povodí Moravy tvrdí opak. „Zařízení měli instalovat přímo rybáři, přesněji Moravský rybářský svaz. Domluva byla, že my jim to umožníme, ale instalaci a provoz budou řešit oni. Sledování podmínek pro rybí obsádku a její zdravotní stav je podle zákona povinností hospodařící rybářské organizace, nikoliv správce toku,“ vzkázal mluvčí povodí Petr Chmelař.

Uhynulé ryby končí v kafilérii

Pošlé kusy mezitím končí v kontejnerech. Řidiči je pak převážejí do kafilérie v Brně. Kompletní likvidace může podle odhadů trvat až týden. „S výlovem mrtvých ryb pomáhají hasiči z Poštorné a ze Staré Břeclavi. Ve středu jsme z vody vytáhli asi dvě stě padesát tun ryb. O den později tak tunu,“ uvedl velitel břeclavských profesionálních hasičů Tomáš Havlík.

Ve čtvrtek ráno svolalo vedení Břeclavi schůzku, které se zúčastnili zástupci města, vodohospodáři, rybáři, hasiči i úředníci odboru životního prostředí. „Zajistili jsme kontejner a budeme připravení reagovat dále podle toho, jak budou po Dyji připlouvat další uhynulé kusy. Je velké horko, předpokládáme proto, že se situace jen tak nezlepší a ještě tomu není konec,“ je přesvědčený starosta Svatopluk Pěček.

Vyšetřování otravy Bečvy má nedostatky. Soud vrátil kauzu žalobci

Obyvatele Břeclavi mezitím začíná obtěžovat sílící zápach. „Smrad je hrozný. Kulantně se to snad ani říct nedá. Pomalu není možné otevřít okno. Nemají na tom toku hospodařit tak, jak hospodaří. Nemuselo by k tomu vůbec dojít,“ kroutil hlavou důchodce, který přihlížel výlovu zdechlin u břeclavského splavu. Představit se odmítl.

O letošním masivnějším úhynu ryb informoval poprvé Deník Rovnost v úterý. Jako první ho u bulharského splavu zpozoroval správce tamní vodní elektrárny, u které zdechliny ucpaly turbínu.

Roli mohlo hrát několik faktorů

Důvodem úhynu má být podle Povodí Moravy několik faktorů. Mimo jiné i přemnožené sinice, které v nočních hodinách, kdy jsou aktivní, z vody spotřebovávají kyslík. „Rozbory potvrdily vysoké množství chlorofylu a vysoké organické znečištění. Dle rozborů je v místě také vysoký obsah fosforu, ten sice neovlivní obsah kyslíku, ale vytvoří ideální podmínky pro sinice. Fosfor se do vodních toků dostává nejčastěji z odpadních vod prostřednictvím čistíren, které jej nedostatečně odstraňují,“ informoval mluvčí Povodí Moravy Chmelař.

Šetření úhynu na Bečvě? Praktiky jako v Černobylu, říká místopředsedkyně Senátu

Totéž potvrdili i zástupci Moravského rybářského svazu. „Na nedostatku kyslíku se podílí i další faktory, a to vysoká teplota, vysoký tlak, minimální průtoky či pravděpodobně nevhodná manipulace s vodou na závlahových kanálech podél hlavního toku pod vodním dílem Nové Mlýny. Takovou souhru faktorů lze jen stěží předvídat a škodám včas předejít,“ oznámil Habán.