O své podzimní fotografie přírody se s námi podělil pan Standa Mrázek. Fotky vznikly na Černově, v Rakoveckém údolí i dalších místech Vyškovska.

I v podzimních barvách lze zachytit kouzlo detailu. Příroda láká k vycházkám i zastavení s fotoaparátem. | Foto: Standa Mrázek

Krása podzimu nezná hranic. Je to roční období, které většina z nás řadí na první místo. Proto s přítelkyní vyrážíme do přírody víc, než kdy jindy. Barvy všeho druhu jsou všude kolem, a to lahodí nejen očím, ale i objektivu fotoaparátu.